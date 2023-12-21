وزير الخارجية البريطانى: لا نقبل القول بأن لدينا معايير مزدوجة فيما يتعلق بحربى غزة وأوكرانيا

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن المملكة المتحدة تعمل على إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة، ونحن نريد أن نرى هذه المساعدات تأتي من الأردن ومن البحرين ورفح، موضحًا أن هذا ما تم الاتفاق عليه مع إسرائيل.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن بريطانيا تقوم بعمل مساهمات وتستطيع القيام بعمل مساعدات أكبر، معربًا عن فخره بما قام به المصريون في هذا الشأن فيما يخص تقديم المساعدات وتسهيلها والتفاوض.

وفيما يخص أوكرانيا وغزة، شدد على أنه لا يقبل القول بأن هناك معايير مزدوجة فيما يتعلق بالحرب في الاتجاهين، مشيرًا إلى أن ما حدث في أوكرانيا أن روسيا قامت بغزو دولة أوكرانيا وتدمير البلدة وترويع المواطنين.

أوكرانيا سلة غلال العالم

وتابع: أوكرانيا سلة غلال العالم ويجب على العالم جميعًا أن يدين ما قامت به روسيا حتى تنتصر أوكرانيا في هذا الصراع، ولكن من الواضح أن أحداث غزة وإسرائيل تشهد مأساة، وعلى الجميع أن يتذكر يوم 7 أكتوبر، وما حدث فيه من هجمات تشبه هجمات 11 سبتمبر في أمريكا، و7 يوليو في بريطانيا، ولكن على إسرائيل الالتزام بالقوانين الدولية والتقليل من عدد الضحايا، وانتهاء الصراع هناك، وألا تتمكن حماس أيضًا من إطلاق الصواريخ، فضلًا عن إيجاد حل دائم، وحلول السلام والاستقرار، وأن تكون حدود كل من إسرائيل وغزة آمنة.

وأوضح أن المرحلة الحالية كل ما يركزون عليه هو ضرورة إدخال المساعدات وإخراج الرهائن ومنهم الرهائن البريطانيون، مفيدًا بأن هذا هو موقف المملكة البريطانية.