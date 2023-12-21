مناقشة مشروع الكاتبة سلوى بكر الروائي في لقاء مفتوح بـ"صالون العابرون الثقافي"

يستضيف صالون العابرون الثقافي،الكاتبة الروائية سلوى بكر، في لقاء مفتوح حول مشروعها الإبداعي الروائي والأدبي، وذلك في الواحدة من بعد ظهر الأربعاء 27 ديسمبر الجاري،وذلك ضمن فعاليات صالون العابرون الثقافي، والذي يحتفي بمسيرة وسيرة المثقفين والأدباء المصريين.

أبرز المشاركين في الصالون

ويشارك في اللقاء الذي يعقد بصالون العابرون الثقافي، بمدينة بنها في رحاب متحف الفنان هشام عبد الله المفتوح، كل من الفنان هشام الفخراني، والكاتب محمد عكاشة، والشاعر والمسرحي طارق عمران، والروائي أحمد عامر ومحمد أبو الدهب ورأفت الخولي، وحسن حلمي، وإيمان سعيد، وحسين منصور وعبد الرحيم عبد الهادي، ونجاة مبارك ورجب الأغر وإبراهيم رفاعي، وأحمد الحبشي، والناقد محمد على عزب. ويدير اللقاء ويقدمه الكاتب الروائي دكتور محمد إبراهيم طه، مؤسس صالون العابرون الثقافي.

يتناول اللقاء الذي يعقد في صالون العابرون الثقافي، بعنوان "سلوى بكر.. مشروع أدبي وفكري متكامل"، أبرز المحطات الإبداعية في مسيرة الكاتبة الروائية والقاصة سلوي بكر، وأهم ملامح مشروعها الفكري التنويري، وأبرز أعمالها الإبداعية التي تنوعت بين الأعمال السردية الروائية والقصصية.

نبذة عن الكاتبة سلوى بكر

والكاتبة سلوى بكر، من مواليد القاهرة 1949، تميزت أعمالها الإبداعية بالأفكار التنويرية والتي عالجتها من خلال رواياتها التي تنوعت بين العديد من الحقب التاريخية التي دارت فيها، مثل رواية “البشموري”، والتي تناولت فيها ثورة المصريين البشمرية أو البشامرة خلال الحكم الخليفة المأمون.

ومن روايات سلوي بكر التاريخية أيضا، رواية “أدماتيوس الألماسي”، والتي يعتبرها الناقد رمضان الحضري “معجمًا وموسوعًة من موسوعات المعرفة الإنسانية”.

بدأت سلوي بكر ضيفة صالون العابرون الثقافي، مسيرتها الإبداعية في العام 1979 بنشر أولي مجموعاتها القصصية المعنونة بـ “حكايات بسيطة” علي نفقتها الشخصية ومن ثم توالت أعمالها الأدبية ففي العام 1984 صدرت أولي روايتها “مقام عطية” عن دار الفكر للدراسات والنشر.

أبرز أعمالها

تنوعت أعمال سلوي بكر السردية بين القصة القصيرة والرواية، فمن رواياتها: “العربة الذهبية لا تصعد إلي السماء”، “كوكو سودان كباشي”، “نونة الشعنونة” عن الهيئة المصرية العام للكتاب عام 1999، وعن هيئة الكتاب أيضا صدر لها في العام 2010 رواية “الصفصاف والآس”، “سواقي الوقت” عن روايات الهلال. “فيلة سوداء بأحذية بيضاء”.

بالإضافة إلي السرد الروائي، صدر للكاتبة سلوي بكر العديد من المجموعات القصصية من بينها: وصف البلبل، عجين الفلاحة، أرانب وقصص أخري، إيقاعات متعاكسة، من خبر الهناء وغيرها.