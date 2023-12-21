الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب جامعة القناة يحصدون جوائز تنس الطاولة في بطولة الشهيد الرفاعي

طلاب جامعة القناة
طلاب جامعة القناة

وجه الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة للطلاب الفائزين بجوائز بطولة الشهيد الرفاعي في تنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة.

جامعة قناة السويس تحصد المكز الثاني
حيث استطاع أبطال الجامعة الحصول على المركز الثاني فردي للطالب كرولس عصام، فيما  استطاعت الطالبات حصد المركز الثالث(فرق) وهن دينا طنطاوي، منة الله محمد عبده، مها محمد سيد.
هذا وواصل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة لطلابه،  مثمنًا أداء طلابنا المتميز من ذوي الهمم، مشيرًا إلى تميزهم في اللقاءات القمية، وحصدهم الكثير من الميداليات.


جاءت المشاركة الطلابية بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية وبإشراف الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية.


رافق الطلاب فريق العمل برعاية الشباب تحت إشراف الأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن محمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي.

 

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على دعمه الرياضيين بالجامعة، وينشد جميع الطلاب بممارسة الرياضة؛ نظرًا لأهميتها.

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