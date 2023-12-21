الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة القناة تدرب 60 طالبة على "مهارات التفكير الابتكاري"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت جامعة قناة السويس ورشة عمل عن "التفكير الابتكاري والإبداعي المهارات وآليات التنفيذ" لمدرسة "الإسراء والمعراج الإعدادية بنات" استهدفت 60 طالبة، وفق توجيهات الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة بالاهتمام بطلاب وطالبات ما قبل التعليم الجامعي، ودعم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية والابتكارية، وإعدادهم للاندماج في الحياة الجامعية، وفي ظل التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المختلفة، ومنها مديرية التربية والتعليم.

تفاصيل الورشة

أشرف  على فعاليات الورشة الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة، والدكتورة ريمان أحمد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

أدارت الورشة الدكتورة أفنان ممدوح، المدرس المساعد بكلية التجارة، وتضمنت مفهوم التفكير الإبداعي وريادة الأعمال وتدريب طالبات الإعدادية، والوصول إلى أكبر عدد من أفكار المشاريع التي توصلت إليها المجموعات الطلابية؛ حيث تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات "العصف الذهني".

جرى كذلك مناقشة الأفكار وكيفية تطبيقها عمليًا والتعرف على كيفية بناء الفريق وتوزيع المهام داخل الفريق، وأقيمت الورشة بإشراف تنفيذي إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات.

حسناء ابو العباس مديرا لإدارة الوافدين بقطاع الدراسات العليا لجامعة القناة

وعلى الجانب الآخر، وافق الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على تكليف الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، حسناء ابو العباس عبد المطلب للقيام بعمل مدير إدارة الوافدين بالإدارة العامة للدراسات العليا.

جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس اليوم ممدوح المدرس التفكير الإبداعي العصف الذهني

مواد متعلقة

"يكذب كما يتنفس".. وقائع تكشف انحياز الإعلام الغربى لإسرائيل على حساب دماء الفلسطينيين

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

معركة العزة والكرامة.. من «الخطة 200» لـ«العملية بدر».. كيف خطط الجيش لـ«يوم العبور العظيم»؟

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

تفاصيل خطط "مصر للبترول" لتحسين الخدمات البترولية في طنطا برعاية "الملا"

محمد حماقى يحيى الحفل الختامى لبطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات

زلزال "النيران الصديقة".. الاحتلال يبحث عن مخرج من "ورطة" قتل المحتجزين

تفاصيل جولة وزير البترول للمنطقة الجغرافية ومصافى التكرير بطنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة