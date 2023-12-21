جامعة القناة تدرب 60 طالبة على "مهارات التفكير الابتكاري"

نظمت جامعة قناة السويس ورشة عمل عن "التفكير الابتكاري والإبداعي المهارات وآليات التنفيذ" لمدرسة "الإسراء والمعراج الإعدادية بنات" استهدفت 60 طالبة، وفق توجيهات الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة بالاهتمام بطلاب وطالبات ما قبل التعليم الجامعي، ودعم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية والابتكارية، وإعدادهم للاندماج في الحياة الجامعية، وفي ظل التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المختلفة، ومنها مديرية التربية والتعليم.

تفاصيل الورشة

أشرف على فعاليات الورشة الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة، والدكتورة ريمان أحمد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

أدارت الورشة الدكتورة أفنان ممدوح، المدرس المساعد بكلية التجارة، وتضمنت مفهوم التفكير الإبداعي وريادة الأعمال وتدريب طالبات الإعدادية، والوصول إلى أكبر عدد من أفكار المشاريع التي توصلت إليها المجموعات الطلابية؛ حيث تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات "العصف الذهني".

جرى كذلك مناقشة الأفكار وكيفية تطبيقها عمليًا والتعرف على كيفية بناء الفريق وتوزيع المهام داخل الفريق، وأقيمت الورشة بإشراف تنفيذي إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات.

حسناء ابو العباس مديرا لإدارة الوافدين بقطاع الدراسات العليا لجامعة القناة

وعلى الجانب الآخر، وافق الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على تكليف الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، حسناء ابو العباس عبد المطلب للقيام بعمل مدير إدارة الوافدين بالإدارة العامة للدراسات العليا.