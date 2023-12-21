ديفيد كاميرون: سفن بريطانية لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إنه ناقش مع نظيره المصري سامح شكري الوضع في المنطقة، خصوصًا في قطاع غزة، مشيدًا بفتح معبر رفح بشكل دائم من أجل نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنه "أيضًا المعبر الخاص بالأردن ينقل المساعدات إلى غزة، وهناك مساعدات تأتي من قبرص عبر السفن البريطانية لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وتابع: "يجب فعل كل ما يتوجب علينا لمساعدة أهالي قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "بريطانيا حريصة على أن يتم اتفاق كامل بخصوص وقف إطلاق النار في غزة، ونحن بحاجة لرفع مستوى المساعدات وإيصالها بأرقام أكبر وهو ما نحاول أن نقوم به".