الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائى الهولندى

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، جيوفرى فان لوين وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي، لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك وجهود الدولة المصرية إزاء الأزمة الفلسطينية، وذلك بحضور الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، والمستشار محمد القمارى المستشار القانوني للوزارة.
 
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين والحرص الكامل على التعاون المشترك، مستعرضة جهود الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري ومؤسسات المجتمع المدنى إزاء ما يشهده قطاع غزة من عدوان، وانهيار لمقومات الحياة الإنسانية، وتردي الأوضاع الإنسانية فى غزة، موضحة الجهود المبذولة من قبل الهلال الأحمر المصري فى سرعة تقديم الخدمات الإغاثية والمساعدات الإنسانية، حيث أسفرت الجهود المبذولة عن إرسال 4 آلاف شحنة بوزن 68 ألف طن من المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، كما سهلت دخول مساعدات الأشقاء العرب بإجمالي ٩٥٠٧ أطنان، مؤكدة حاجة الشعب الفلسطيني لمزيد من المساعدات.
 

الرعاية الصحية تبحث سبل التعاون فى علاج أمراض وأورام الدم ومجال الأدوية البيولوجية


وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم برعاية ودعم الفلسطينيين بمحافظة العريش بالتنسيق مع السيد محافظ شمال سيناء، وقيام الهلال الأحمر المصري برعاية العابرين من معبر رفح وتقديم الخدمات الإغاثية لهم، والدعم النفسي لهم والخدمات الإغاثية المختلفة، كما ساهمت الهلال الأحمر المصري في إيصال المعونات القادمة من التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي ومنظمات الأمم المتحدة وعدد من دول العالم ومنظمات الأمم المتحدة، كما يتم استقبال الجرحى والأطفال الرضع بالمستشفيات على مستوى 8 محافظات. 
 
وتطرق اللقاء إلى أولويات المساعدات الإنسانية التى يحتاجها القطاع من المساعدات الغذائية والطبية وآليات الدعم اللوجستى لتسهيل نقل المعونات، كما تم تناول الخدمات وآليات الرعاية المقدمة لضيوف مصر.
 

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الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة وشروط الحصول على الدعم


وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي استقبال مصر لعدد ٩ ملايين ضيف على أرضها تقدم لهم كل آليات الرعاية، مشيرة إلى الدور الذى تقوم به الوزارة فى إطار الإغاثة، حيث تعمل من خلال 28 مركزًا للإغاثة، إضافة إلى غرفة العمليات تحت مظلة دولة رئيس مجلس الوزراء، مثمنة جهود الهلال الأحمر المصري فى مجال الإغاثة المحلية والدولية. 
 
ومن جانبه أعرب وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائى الهولندى عن سعادته باللقاء، مؤكدًا على الدور المحورى للدولة المصرية فى القضية وتطلعه لمزيد من التعاون المشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي في عدد من مشروعات التعاون.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جيوفرى فان لوين وزير التجارة الخارجية الدولة المصرية مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي غزة

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