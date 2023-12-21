الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة وإيقاف 47 تعديًا ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمركز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، بالتصدي بكل حزم لجميع صور التعدى بالبناء المخالف والازالة في المهد

قال الدكتور محمد حلمي وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة مغاغه شمال المحافظة، إن حي شمال المدينة نفذ حملة، أسفرت عن إزالة وايقاف عدد 4 حالات تعدى على ألارض الزراعيه في المهد بحي شمال المدينة، وبحضور مسئول الحى ومسئول التنظيم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح عماد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية ببنى مزار نفذت ٢٩حالة إزالة لتعديات على أراضى زراعية وبناء مخالف حيث شن المهندس ايهاب عبدالقوي وعلي الكيال نائبا رئيس المركز وعوده راضي نصير رئيس الوحدة المحلية ببني علي ومينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بقرية صندفا وياسر صلاح رئيس الوحدة المحلية بالقيس وإدارة الازالات والاشغالات حملة مكبرة لازالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بالقرى اسفرت عن ازالة ١١ حالة تعدى على ارض زراعية خارج الحيز العمراني على مساحة ١٠قراريط مع التحفظ على مواد بناء.

كما قام سامى رشاد نائب رئيس المركز وسالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الازالات بالحسينية بإزالة ١١ حالة تعدى على أرض زراعية خارج الحيز العمراني على مساحة ٧ قراريط ونصف، إلى جانب إيقاف ٤ حالات بناء بدون ترخيص والتحفظ على ٢ خلاطة وتمكن عاشور سيد عبدالله رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج وقسم الإزالات والتنظيم ومسئول حماية الأراضي من إزالة ٣ حالات تعدى فى المهد على أرض زراعية بالجندية وعزبة أبو جمعة على مساحة قيراطين و١٢سهم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأضاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي شمال المحافظة أن الوحدة المحلية بالمركز بإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن السيد عرفات عبد الله نواب رئيس المركز نظمت حملة لأزاله التعديات بالبناء المخالف في المهد حيث تم أزاله ٣ حالات تعدي بقريه بردنوها و٣ حالات بحى غرب المدينه وازاله حاله واحده بحى شمال المدينه باجمالي ٧ حالات تعدي باستخدام معدات الوحده المحليه بمساحه بحضور رئيس مجلس قروي بردنوها ورئيس حي شمل وحي غرب ومسئولي التنظيم ومسئولي الجمعيه الزراعيه. وتم عمل المحاضر اللازمه للمخالفين 

وأشار تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة، إلى أن الوحدة المحلية بالمركز نظمت حملة تحت إشراف أمام نجيب رئيس الوحدة القروية باتليدم قامت بازالة عدد حالة تعدى بدون ترخيص بقرية اتليدم بمركز ابوقرقاص والتحفظ على معدات البناء وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واكد اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدات المحليه بقرى المنيا حملات تكثيفيه لأزالة كافة التعديات بمختلف أنواعها ومن خلال الحملات تم رصد وتنفيذ إزاله فوريه لـ ٦ حالات تعدى بقرى طوخ الخيل وصفط الخمار وبنى محمد سلطان وبنى احمد الغربيه بمساحة ٥٢٤ حيث تم رصد وتنفيذ إزاله فوريه لثلاثة حالات تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية وحفر أساس بمساحة ١٠ سهم وحالتى املاك دوله بمساحة ١٦٠ م بقرية بنى احمد الغربيه  وتنفيذ إزاله فوريه لحالة تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية بمساحة ٨ سهم بقرية صفط الخمار وإزاله فوريه لحالة تعدى على اراضى زراعية بمساحة ٨ سهم بقرية بنى محمد سلطان كما تم إزالة فوريه لحالة تعدى على اراضى زراعية حفر وبناء بمساحة قيراط بطوخ الخيل وتم التعامل الفورى معهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي.

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المنيا إزالة تعديات إيقاف مخالفات بناء مراكز المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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