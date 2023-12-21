الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سفير كورويا الجنوبية يتفقد المشروع الإنمائي بمدرسة "جيل المستقبل" بسوهاج الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد السفير "كيم يونج هيون" سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، أعمال مشروع المساعدة الإنمائية الرسمية الممول من الجانب الكوري، بمدرسة "جيل المستقبل" بمدينة سوهاج الجديدة، وشاهد عرضًا مسرحيًا لمناهضة العنف ضد المرأة، قدمه طلاب المدرسة، وأبدى السفير إعجابه بمواهب الطلاب، والعرض المسرحي.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة سوهاج، حيث التقى نيافة الأنبا باخوم، أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة بكنيسة "ماري جرجس" بميدان الثقافة بسوهاج، معربًا عن سعادته بالزيارة، والتعرف على الأماكن الدينية والأثرية العريقة بسوهاج.

كما تفقد السفير "هيون" والوفد المرافق،  الدير الأحمر، أحد أهم الأديرة الأثرية في مصر، ويقع الدير غرب سوهاج، حيث يرجع بناؤه إلى القرن الرابع الميلادي، وسُميّ بالدير الأحمر لبنائه بالطوب الأحمر.

وأبدى سفير كوريا الجنوبية، سعادته بزيارة المعالم الأثرية والدينية بسوهاج، مؤكدًا حرصه على زيادة التعاون مع الجانب المصري خلال المرحلة المقبلة.

كيم يونج هيون سفير كوريا مارى جرجس المساعدة الإنمائية ضد المرأة طلاب المدرسة

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