الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يستقبل سفير كوريا الجنوبية بالديوان العام (صور)

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، خلال زيارته للمحافظة اليوم والوفد المرافق له.

ورحب محافظ سوهاج بسفير كوريا الجنوبية والوفد المرافق له على أرض سوهاج، متمنيًا لهم زيارة سعيدة، مؤكدًا عمق وقوة العلاقات المصرية الكورية، والتطلع إلى مزيد من التعاون بين الجانبين في المستقبل.

من جانبه، أعرب سفير كوريا الجنوبية عن سعادته بزيارة سوهاج، مشيدا بالتقدم الذي تشهده المحافظة على جميع المستويات، خاصة على صعيد البنية التحتية، مبديًا سعادته بزيارة عدد من المعالم الاثرية بسوهاج، والتعرف على الحضارة المصرية القديمة على أرض سوهاج، مؤكدا أن كوريا الجنوبية حريصة على زيادة التعاون مع الجانب المصري، لافتًا إلى مشاركة الجانب الكوري في العديد من المجالات في سوهاج، منها مشروع المساعدة الإنمائية الرسمية الممول من الجانب الكوري، حيث قام السفير بزيارة موقع أعمال المشروع بمدرسة جيل المستقبل بسوهاج الجديدة، فضلاً عن تشغيل وتركيب الأجهزة والمعدات بمصنع تدوير القمامة بمركز دارالسلام، وكذلك إنشاء قسم اللغة الكورية بكلية الألسن جامعة سوهاج.

كما تقدم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالأصالة عن نفسه ونيابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج، بالتهنئة إلى الرئيس السيسي على ثقة الشعب المصري وانتخابه رئيسًا للجمهورية لولاية جديدة؛ لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

كما وجه محافظ سوهاج، الشكر للشعب المصري عامة، وأهالي وأبناء محافظة سوهاج بشكل خاص على المشاركة الفعالة والايجابية بأعداد غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ مما يدل على وعي وإدراك الشعب، واصطفافه خلف قيادته السياسية صفا واحدا، في مواجهة كافة التحديات على الصعيد الدولي والمحلي، واستكمال مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق كل ما يصبو إليه الشعب المصري من تقدم ورقي وإزدهار.

طارق الفقي محافظ سوهاج السفير كيم يونج هيون زيارة سعيدة

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