الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد اصطفاف المعدات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى بالهجارسة ونيدة

جانب من زيارة محافظ
جانب من زيارة محافظ سوهاج

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، يرافقه اللواء محمود تيمور، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، والعميد محمد شعيب، عضو فرع الهيئة، اصطفاف سيارات ومعدات الوحدات المحلية المختلفة، وذلك بمدينة سوهاج الجديدة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال مراجعة جاهزية كل المعدات للسيطرة على أي أزمة أو كارثة طبيعية وربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن الاصطفاف يهدف للتأكد من عمل كل المعدات المشاركة بالكفاءة المطلوبة، وجاهزية واستعداد العنصر البشري، للتحرك السريع حال حدوث أي أزمات أو طوارئ، وكذا رفع كفاءة العمل الميداني ومستوى الخدمات التى تقدمها تلك المعدات للمواطنين في قطاعات النظافة العامة والتجميل، وإزالة الإشغالات والتعديات، وغيرها من الخدمات.

وعقب تفقد الاصطفاف، أجرى محافظ سوهاج وأعضاء اللجنة المشتركة، جولة ميدانية تفقدوا خلالها محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الهجارسة بمركز سوهاج، كما تفقدوا أيضًا محطة مياه الشرب بقرية "نيدة" بأخميم، وذلك للاطمئنان على كفاءة تشغيل وعمل المحطات، وجاهزية معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج للتعامل مع أي طوارئ أو أزمات محتملة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج اللواء محمود تيمور رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج الهيئة الهندسية

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