أستاذ علم نفس يكشف أضرار نشر الأسرار الشخصية على السوشيال ميديا

تحدث الدكتور علي سالم، أستاذ مساعد في علم النفس الاجتماعي بكلية الآداب جامعة حلوان، عن هوس نشر الأسرار الشخصية وتفاصيل الحياة الاجتماعية على السوشيال ميديا وأضرارها، موضحًا أن هذا النوع من الهوس بات جزءا من الحياة اليومية لبعض الأفراد، من أجل تحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة وغير أخلاقية.

وقال أستاذ مساعد في علم النفس الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قنوات "dmc"، إن تلك الافراد المصابة بهذا الهوس تنقسم إلى 6 فئات، الأولى منها لا تمتلك المال وتلجأ إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة غير أخلاقية، مثل استغلال الشباب، والثانية تبحث عن الشهرة، والتي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتسويق والترويج عن طريق جذب الانتباه.

وأوضح أن الفئة الثالثة، تعرف باسم “الترند” وهي أعلى من الشهرة بمراحل كبيرة، وتوجد على الساحة دائمًا حتى ولو كان بطرق غير أخلاقية، والرابعة تبحث عن الذات، والتي تفتقد الاهتمام وذاتهم بالواقع الفعلي، فترسم صورة خيالية على مواقع التواصل الاجتماعي لتغذية الفقد الذي بداخله، والفئة الخامسة هي الباحثه عن أي تجمع جماهيري حولها، وتبحث عن الاهتمام والحب دائمًا، وتجمع بين الفئة الثالثة والرابعة، أما الفئة الاخيرة تريد التعمق بكل شيء حولهم.