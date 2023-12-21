الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الحبس 6 أشهر للمعتدين على تمريض قويسنا

الدكتورة كوثر محمود
الدكتورة كوثر محمود نقيب

قضت محكمة جنح قويسنا فى الجنحة رقم 26190 لسنة 2022 بحبس المعتدين على هيئة تمريض مستشفى قويسنا المركزى 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وقبول الدعوى المدنية.

انتصار للمهنة

وبدورها وصفت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الحكم القضائى بأنه انتصار لكافة أعضاء هيئة التمريض، مقدمة الشكر للقضاء المصرى الذى نصف تمريض قويسنا ورد الحق للممرضات المعتدى عليهن.

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وأشارت إلى أن النقابة قامت فور الحادث بتشكيل هيئة دفاع ضمت مستشارى النقابة العامة والمستشار القانونى لنقابة المنوفية لتولى أمر الدفاع عن حقوق هيئة التمريض بمستشفى قويسنا المركزى وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأمر يوم بيوم حتى رجوع الحق إلى التمريض المعتدى عليه وجموع التمريض المصرى.

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وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة الاعتداء على موظفين عمومين وهم 3 من تمريض مستشفى قويسنا المركزى فى شهر ديسمبر عام 2022، وذلك لأربع متهمين وتداولت اجراءات المحاكمة ابتداءً من شهر مارس 2023 إلى أن قضت محكمة جنح قويسنا بجلسة 7/12/2023 بحبس الاربعة المتهمين 6 أشهر مع الشغل وقبول الدعوى المدنية.

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