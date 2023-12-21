الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لمدة يومين.. غلق كلى لمحور الفريق كمال عامر باتجاه المنيب

غلق كلي لمحور الفريق
غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة غلقًا كليًا لمحور  الفريق كمال عامر باتجاه محور المنيب لمدة يومين لتنفيذ أعمال اختبار الأحمال.

تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة

فيما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال اختبار أحمال لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائرى "محور المنيب" القوس الغربى "تحديدًا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل".

وهو ما يستلزم غلقًا كليًا لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائرى "محور المنيب" اتجاه الطريق الدائرى "القوس الغربى".

مدة تنفيذ الأعمال

وقال مصدر أمنى إن تنفيذ تلك الأعمال سيكون لمدة يومين، يبدأ من يوم الجمعة 22 ديسمبر، ابتداءً من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا، ويوم السبت الموافق 23 ديسمبر ابتداءً من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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