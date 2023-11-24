الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غلق كلى لمحور الفريق كمال عامر بداية من اليوم

غلق كلى لمحور الفريق
غلق كلى لمحور الفريق كمال عامر

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الشركة المنفذة لأعمال اختبار أحمال محور الفريق كمال عامر بغلق الطريق بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب"، وتحديدًا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل.

وأشارت المحافظة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب" اتجاه الطريق الدائري "القوس الغربي" تحديدآ المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل لمدة يومين على النحو التالي:

- يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٤ ابتداء من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة السادسة صباحآ.

- يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٥ ابتداء من الساعة الواحدة صباحآ وحتى الساعة السادسة صباحآ.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى بولاق الدكرور بالمتابعة والتنسيق مع الشركة المنفذة للإنتهاء من الأعمال خلال المدة المحددة.

وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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