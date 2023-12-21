الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصدار اللائحة الموحدة لبرنامج البكالوريوس في علوم التمريض بجامعة سوهاج

الدكتور حسان النعماني،
الدكتور حسان النعماني،

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم  العالي والبحث العلمي، أصدر قرار ًا بتفعيل اللائحة الدراسية الموحدة لبرنامج البكالوريوس في علوم التمريض المكثف بنظام الساعات المعتمدة.

وأشار "النعماني"، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن الجامعة  تسعى إلى التحول لنظام الساعات المعتمدة، والتي يمكن للطلاب من خلالها تقليص عدد سنوات الدراسة بمختلف الكليات، حال الإنتهاء من عدد الساعات الدراسية المقررة له.

ولفت إلى أن الجامعة نجحت في استحداث عددًا من البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة؛ نظرًا لاهميته في إحداث تطوير شامل للعملية التعليمية، إلى جانب أنها تخدم متطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتتناسب مع وظائف المستقبل، وتستهدف المساهمة في التنمية الشاملة ورسم خارطة العلوم المستقبلية وقاطرة الاقتصاد الوطني.

وقال إن البرنامج  يهدف إلى تأهيل خريجي الجامعات وتدريبهم  للحصول على درجة البكالوريوس في علوم التمريض، مضيفًا أن مدة البرنامج 24 شهرًا، بالإضافة إلى 6 أشهر امتياز، ويتضمن البرنامج 6 فصول دراسية بدون فواصل، ويمنح الخريج بعدها بكالوريوس علوم التمريض من الدرجة الجامعية الثانية.

ولفت إلى أهمية مشاركة المبتكرين والمخترعين من المراحل العمرية المختلفة بمؤتمر شباب الباحثين في نسخته التاسعة "الدولي الرابع"، والذي سوف يعقد علي أرض جامعة سوهاج في ٢٨ فبراير القادم، وذلك ايمانًا بأهمية دور الجامعة كمناره للعلم والمعرفة في الإهتمام بالابتكار، واحتضان ودعم أفكار المبتكرين.

جاء ذلك خلال ترأس "النعماني" لاجتماع  اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر، مؤكدًا أن ذلك يأتي في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بدعم المبتكرين في الدولة لأهمية الدور الذي يقوم به المبتكر في تنمية المجتمع وتحقيق رؤيه مصر ٢٠٣٠.

ووجه رئيس الجامعة خلال الاجتماع بتوسيع قاعدة المشاركة بالمؤتمر في نسختة الحالية، والتي يتم الإعداد لها من خارج أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وذلك من خلال التوسع في مشاركة طلاب المراحل القبل الجامعية بالمدارس التي تتبني فكر دفع التلاميذ للإبتكار والتعلم الذاتي، وطلاب الجامعة بالكليات التي تهتم بتنفيذ مشروعات التخرج مثل كليتي الهندسة والتكنولوجيا والتعليم.

وناقش "النعماني" خلال الاجتماع استراتيجية فريق عمل اللجنة المنظمة للترويج للمؤتمر خلال الفترة القادمة، كما تم مناقشة آليات تنفيذ بعض الفعاليات العلمية والثقافية المقترحة التي سوف يتم أنعقادها علي هامش المؤتمر منها تنظيم المعرض التي  تتناول عرض أفكار المشاريع البحثية وابتكارات الطلاب التي يمكن تطبيقها علي أرض الواقع.

حضر الإجتماع كلًا من الدكتور أحمد حسانين رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، والدكتورة صباح صابر رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، والدكتوره اماني أبو القاسم منسق عام المؤتمر، والدكتور محمد حشمت مدير مركز الخدمات المعرفيه والإلكترونية ومسئول الموقع الإلكتروني للمؤتمر وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة.

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