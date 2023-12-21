مسؤول ببنك ناصر يكشف تفاصيل برنامج "مستورة" لدعم وتمكين المرأة

كشف الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل في بنك ناصر الاجتماعي، تفاصيل برنامج "مستورة" لتقديم الدعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا بكافة المحافظات، موضحًا أن البنك يعمل على توسيع التكافل الاجتماعي للمواطنين وتحقيق الرعاية اللازمة للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.

وقال عطية، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “8 الصبح” المذاع عبر “dmc”، إن البرنامج هو واحد من المبادرات التي تهدف إلى بعد اجتماعي تنموي، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر لتمكين المرأة اقتصاديًا ورفع الأعباء عن الأسرة، لافتًا أنه تم بدء العمل بالبرنامج منذ 3 سنوات حتى وصل الآن لـ 25 ألف مستفيد.

التمويل يصل حتى 50 ألف جنيه

وأوضح رئيس قطاع التكافل في بنك ناصر الاجتماعي، أن التمويل يصل حتى 50 ألف جنيه، ويتم سداده على فترة 24 شهرا دون فوائد، ويتم التقدم وتوضيح المشروع المراد تنفيذه أو المهنة المراد العمل عليها، وحال كان المشروع قائما أو جديدا يتم الإشراف عليه من خلال البنك ومراجعة البيانات الخاصة به، ويتم شراء المستلزمات اللازمة للإنتاج ومتابعة المشروع منذ بدئه والتأكيد على الاستفادة وتمكين صاحب المشروع.