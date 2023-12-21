الشمس تتعامد على الكرنك في لإعلان بداية الموسم الشتوى بتوقيت الفراعنة

تعامدت الشمس، صباح اليوم الخميس، على معابد الكرنك، وتعد ظاهرة فلكية مميزة تحدث سنويًا، وترمز، للإعلان عن بدء الموسم الشتوي عند المصري القديم.

ظاهرة تعامد الشمس

وشهدت معابد الكرنك عرض الصوت والضوء الذي يسرد تاريخ المعبد وحول وقوع ظاهرة تعامد الشمس، وسط حضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وتحدث الظاهرة الفلكية تعامد الشمس حول ظهور قرص الشمس على المحور الرئيسي المعبد الكرنك، وتستمر لمدة زمنية تتراوح أكثر من ساعه زمنية، وتتكرر على مدار عدة أيام آخرى من نفس الشهر.

وتساهم ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك فى الترويج السياحي، وزيادة نسبة الإشغالات السياحية داخل محافظة الأقصر بشكل كبير.

استعدادات معبد الكرنك لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس

و يقول الدكتور فتحي ياسين، مدير آثار مصر العليا، إن الظاهرة التي تحدث يوم 21 ديسمبر هى شروق الشمس على معابد الكرنك، وليست كما يقال عليها “تعامد”، وتتم الظاهرة مع وقت شروق الشمس وتستمر لمدة زمنية معينة، وتتكرر نفس الظاهرة لمدة تقرب 4 أيام لنفس الشهر.

وأضاف الدكتور فتحي ياسين لـ"الدستور" أن الاستعدادات تشمل تجهيز معبد الكرنك على أكمل وجه لاستقبال السائحين والزائرين الذين يتوافدون لمشاهدة تعامد الشمس، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تسهم بشكل كبير فى الترويج السياحى داخل المحافظة، وعلى رغم أن العديد من السائحين لم يكونوا يعرفون موعد هذه الظاهرة، لكنهم يحاولون مع كل مرة لحدوث الظاهرة أن يعرفوا عددًا كبيرًا من الزائرين للمعبد بها حتى يتم الترويج لها بشكل أكبر.

وأوضح الدكتور فتحي ياسين، مدير آثار مصر العليا، أن الشمس تتعامد على المحور الرئيسي للكرنك، وأن هذه الظاهرة عند المصري القديم ترمز لبداية فترة التحول للموسم الشتوى وبداية الشتاء، والذي يعد عصر الانبات والازدهار والحياة لدى المصريين القدماء.