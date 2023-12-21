الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الفنادق العائمة.. اليخوت ترسو في مصر وتفتح آفاقًا جديدة للسياحة النيلية الفاخرة

سياحة اليخوت - أرشيفية
سياحة اليخوت - أرشيفية

عانقت اليخوت الفاخرة شمس مصر وارتوت من مياه النيل العذبة، في لوحة سياحية جميلة تشهدها البلاد مؤخرًا، حيث باتت تلك "الفنادق العائمة" وجهة مفضلة لدى السياح الباحثين عن الرفاهية والخصوصية.

وبرزت اليخوت كخيار مثالي لقضاء عطلة فريدة بعيدًا عن أجواء المدن المزدحمة، فهي تجمع بين رحلة نيلية رومانسية، وإقامة فاخرة على متن سفينة صغيرة مجهزة بأحدث وسائل الراحة. 

وأكد مسؤولون وجود نمو ملحوظ في أعداد اليخوت السياحية المبحرة في النيل والبحيرات المصرية، خاصة مع اهتمام الحكومة بتطوير هذا النوع من السياحة البيئية الهادئة، ما يوفر المزيد من فرص الاستثمار في هذا المجال الواعد.

سياحة اليخوت في مصر

في السطور التالية، قامت "الدستور" برصد إنجازات مصر في هذا المجال، خاصة أنه ضمن أنواع السياحة التي تجذب عدد كبير من السكان، كما أن مصر لديها العديد من المقومات التي تجعلها رائدة في هذه السياحة.

بحسب تصريحات الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، فإن الهيئة نجحت في صناعة اليخوت المصرية بنسبة 100% إلى جانب تصميم المولدات، ولديها 120 طلبًا لتوريد اليخوت المصرية، وأن الهيئة تعمل على توفير خدمات متنوعة للسياح.

الفريق أسامة ربيع

خبير سياحي: سياحة اليخوت سياحة للمليارديرات

وعن ذلك، حدثنا الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أن سياحة اليخوت تستقطب فئة المليارديرات ورجال الأعمال، مشيرًا إلى أن إنفاقهم يفوق المواطن العادي بخمسة أضعاف. 

وأشار "هزاع"، في حديثه، إلى أن مصر تمتلك العديد من الموانئ القادرة على استيعاب اليخوت، داعيًا إلى تقديم حوافز لتشجيع بقاء اليخوت في الموانئ المصرية، لتتمكن مصر من منافسة دول البحر الأبيض المتوسط والأحمر في هذا المجال.

الدكتور حسام هزاع

بحسب تقرير الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية، سجّل عام 2021 أعلى نسبة نمو لعدد ركاب اليخوت بزيادة بلغت نحو 169% على 2019.

رئيس مجموعة سياحية: مصر مؤهلة لاستقطاب هذا النوع من السياحة

وعن هذا النمو، تحدث إلهامي الزيات، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إمكو" للسياحة، عن وجود توجه رسمي لتعظيم سياحة اليخوت في مصر لما لها من عائد اقتصادي كبير، وأشار إلى توفر العديد من المرافئ والجزر التي تؤهل مصر لاستقطاب هذا النوع من السياحة، منها ميناء مارينا الغردقة وبورتو مارينا بالبحر الأبيض. 

ودعا "الزيات"، في حديثه، إلى تطبيق التسهيلات لأصحاب اليخوت من حيث سهولة الدخول للموانئ وتوفير احتياجاتهم، إلى جانب الترويج الفعال للوجهات السياحية المصرية لدى أصحاب اليخوت عالميًا.

إلهامي الزيات

يزيد الإنفاق اليومي لمن يزورون مصر عبر اليخوت بنسبة 94% عن متوسط إنفاق السائح التقليدي، وفق ما قاله وزير السياحة السابق خالد العناني في تصريحات سابقة، وعلى الصعيد العالمي، بلغ حجم سوق اليخوت الفخمة العالمي 7.2 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ومن المتوقع، وفقًا لمجموعة IMARC، أن يصل السوق إلى 12.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028.

عضو غرفة شركات السياحة: مصر تنافس بسياحة اليخوت فيها

وأكد هاني بيتر، عضو غرفة شركات السياحة، أهمية سياحة اليخوت لصناعة السياحة في مصر، كونها تستهدف طبقة السياح ذوي الدخول المرتفعة والبحث عن الرفاهية، مشيرًا إلى أن مصر اتجهت لتسهيل دخول اليخوت إلى الموانئ المصرية ولا تقتصر فقط على البحر المتوسط، بل أيضًا البحر الأحمر، والذي يتمتع بالجمال الساحر. 

وطالب "بيتر"، في حديثه، بضرورة الترويج السياحي لجذب هذه الفئة من السياح وتوفير موانئ ومرافق تجهيزات فاخرة والتسهيل على مالكى اليخوت لزيادة تنافسية مصر كوجهة لهذا النوع من السياحة ذات العائد الاقتصادي العالي.

هاني بيتر

تتركز نصف حركة سياحة اليخوت العالمية في البحر الأبيض المتوسط وحده، والذي يجذب أكثر من 30 ألف يخت سنويا، وفقا لهيئة الاستعلامات المصرية.

وفي سبيل الترويج واستقطاب هذا النوع من السياحة، أصدر قطاع النقل البحري عدة إجراءات لتنشيط هذه السياحة،  نوضحها من خلال الفيديوجراف التالي.

إجراءات بواسطة eldostor digital
سياحة اليخوت تسهيلات حكومية خبير سياحي تنشيط السياحة اليخوت السياحية

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