ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية بعد التعادل مع ساجرادا

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل مع ساجرادا الإنجولي والتي انتهت مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالتعادل السلبي حيث استضاف الفريق الأنجولي نظيره المصري على ملعبه باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا وفور انتهاء اللقاء بدأت محركات البحث تشهد رواجا حول نتيجة بحث ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل مع ساجرادا من قبل جمهور الكرة المصرية ومتابعة أخبار الفارس الأبيض في البطولة الإفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفيدرالية

وبعد انتهاء مباريات الجولة الرابعة لمجموعات بطولة الكونفدرالية 2023/2024 لا يزال نادي الزمالك متصدرا المجموعة "ب" والتي يقع فيها الفارس الأبيض وذلك بعد أن خاض 4 مباريات استطاع أن يفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وحيدة بينما لم يتلق أي هزائم ليحصد 10 نقاط ويأتي في المركز الثاني فريق أبوسليم برصيد تسع نقاط.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل مع ساجرادا

الترتيب فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +/- النقاط 1 الزمالك 4 3 1 0 6 0 6 10 2 أبو سليم 4 3 0 1 4 1 3 9 3 ساجرادا 4 1 1 2 2 2 0 4 4 أكاديمية سوار 4 0 0 4 0 9 -9 0

ويأتي في المركز الثالث فريق ساجرادا الذي يمتلك أربع نقاط من أربع مباريات خاضها، فاز في مباراة وتعادل في مثلها بينما تلقى هزيمتين.

أما فريق أكاديمية سوار فتلقى مساء اليوم الهزيمة الرابعة له أمام فريق أبو سليم ليكون بذلك المتذيل لمجموعته دون أي نقاط.

ويمثل مصر في بطولة كأس الكونفدرالية هذا العام فريق نادي الزمالك وفريق فيوتشر والذي خاض مباراته اليوم أمام فريق اتحاد الجزائر أيضا انتهى اللقاء بالتعادل السلبي ليأتي بذلك فريق فيوتشر في المركز الثاني في مجموعته وهي المجموعة "أ" بينما يتصدر المجموعة فريق اتحاد الجزائر ب 10 نقاط أما فيوتشر فيمتلك 7 نقاط وياتي معهم في المجموعة فريق الهلال الليبي برصيد ثلاث نقاط وفي المركز الرابع يأتي فريق سوبر سبورت برصيد ثلاث نقاط.