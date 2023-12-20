الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من مدرب الزمالك بعد "نقطة" ساجرادا فى الكونفيدرالية

معتمد جمال
معتمد جمال

أكد معتمد جمال، المدير الفني للزمالك أن مباراة ساجرادا الأنجولي التي أقيمت مساء اليوم في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية كانت صعبة، مشددًا على أن فريقه كان يلعب لتحقيق الفوز.

أضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "قمنا بمجهود كبير وأهدرنا عدة فرص مؤكدة للتسجيل، وعامل الجو والرطوبة أثر على الفريق، وكنا نخوض اللقاء لتحقيق الفوز، وإذا لم نحقق الفوز فالأهم ألا نخسر".

تابع معتمد "لعبنا منذ البداية بشكل قوي من أجل إنهاء المباراة بشكل مبكر، وضغطنا بكامل قوتنا، لكن لم نسجل في الشوط الأول، وسعينا للتسجيل في بداية الشوط الثاني ولم يحالفنا التوفيق، وذهبنا إلى الخطة البديلة حتى لا نخسر خاصة مع تراجع الحالة البدنية للاعبين في الشوط الثاني في ظل حالة الجو والرطوبة داخل الملعب".

أضاف المدير الفني: "دفعت بعبدالله جمعة بدلًا من ناصر منسي بسبب الإرهاق الذي تعرض له محمد عبدالشافي، لأن الأخير كان يتعرض لمواقف هجوم لاعبين على لاعب، وكان يحتاج لدعم في هذه الجبهة، كما أن ناصر منسي كان تعرض للإرهاق بعد تقديمه مباراة جيدة، وكان لدينا هدف باستغلال سرعات "زيزو" في العمق".

وتعادل فريق الزمالك مع ساجرادا الأنجولي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، باستاد 11 نوفمبر في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بها المجموعة ويتأهل لدور الثمانية، في حين رفع الفريق الأنجولي رصيده إلى 4 نقاط يحتل بها المركز الثالث.

وحرصت نيفين الحسيني سفيرة مصر في دولة أنجولا على التواجد في استاد 11 نوفمبر خلال مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتواجدت بريهان عامر قنصل مصر في أنجولا وعدد من موظفي السفارة في المقصورة الرئيسية لملعب المباراة، من أجل دعم ومؤازرة الزمالك في المواجهة المهمة أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

الزمالك معتمد جمال ساجرادا الانجولي بطولة الكونفدرالية الأفريقية ملعب 11 نوفمبر

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