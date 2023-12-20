"ارتدوا الكمامات".. الأرصاد تُحذر مرضى الحساسية من طقس الخميس والجمعة

توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة بالقاهرة بسبب وجود غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس على مدار اليوم.، مما يزيد من الشعور بالأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار وفترات الليلة التي تصل فيها درجات الحرارة إلى 13 درجة مئوية.

وأكدت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية “إي تي سي”، أن الانخفاض في درجات الحرارة يستمر لعدة أيام على جميع أنحاء الجمهورية خاصة خلال فترة الليل مع نشاط وسرعة الرياح.

سقوط الأمطار

وناشدت المواطنين أصحاب الأمراض الصدرية ارتداء الكمامات يومي الخميس والجمعة بسبب سرعة الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق المفتوحة وفرص سقوط الأمطار ستزيد على السواحل الشمالية من يوم السبت ولمدة 3 أيام.