الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يفتتح عمليات التطوير بكلية الطب

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، عمليات التطوير والتجديدات  التى تمت بكلية الطب، على هامش انعقاد مجلس الجامعة بالكلية بحضور نواب رئيس الجامعة والعمداء وأمين عام الجامعة ووكلاء كلية الطب.


تفاصيل الافتتاح

وأكد رئيس جامعة المنصورة أن كلية الطب تعد نواة إنشاء الجامعة والتى مر على إنشائها أكثر من 60 عامًا، ولها إسهامات علمية وبحثية وطبية على المستويين المحلى والدولى حيث أنشئ مبنى الكلية عام 1962، واستطاعت الكلية خلال الفترة الماضية عمل تغييرات وتطوير فى البنية الأساسية والتجهيزات لخدمة العملية التعليمية والبحثية وتطوير الخدمات المقدمة للطلاب.

وأشار إلى أن الكلية حصلت على الاعتماد الأكاديمى للمرة الثالثة كما حصلت على العديد من شهادات الأيزو وبها أول برنامج توأمة بالجامعات المصرية مع جامعة أجنبية "برنامج المنصورة مانشستر الطبى"، مشيدا بالجهود الكبيرة لمديرى المستشفيات والمراكز الطبية لتطوير المنظومة الطبية لخدمة الموطن المصرى.

كما أشار إلى تميز القطاع الطبى والخدمات الطبية التى تقدم بمختلف المستشفيات والتطور المستمر والتى من أهمها: مشروع توسعات مستشفى الطوارئ على مساحة 1600 متر مربع بالتعاون مع وزارة الصحة  والذى سيكون إضافة كبيرة للرعاية العاجلة والخدمات الطبية بالاضافة الى الانتهاء من مبنى زراعة الكبد والذى سيتم افتتاحه قريبًا وهو أول مبنى متخصص لزراعة الكبد بالشرق الأوسط وكذلك  عمليات التطوير والتحديث المستمر بكافة المستشفيات والمراكز الطبية.

وأكد الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، أن الكلية مر على إنشائها أكثر من 60 عاما أسهمت فى تخرج العديد من الأطباء المتميزين فى القطاع الطبى ويدرس بها حاليًا قرابة 2000 طالب وافد  50% منهم يمثلون 24 جنسية مختلفة، وبها برنامج المنصورة مانشستر الطبى المميز وقد تخرج من البرنامج 13 دفعة متتالية، كما تسهم بشكل كبير فى رفع البحث العلمى فى المجال الطبى فى مصر، لذا وجب على الكلية فى إطار خطتها الاستراتيجية  للتطوير المستمر تطوير بنيتها الأساسية وتطويرها لمستوى يناسب العملية التعليمية فتم تجديد مدرجات الكلية (دكتور كمال الدين أحمد - دكتور حندوسة)، وبعض مكاتب شئون الطلاب، معمل الكبد، قاعة مجلس الكلية.

وأضاف عميد الكلية أن هذا التطوير يمثل نقلة حضارية للكلية نظرًا لما تقدمه من إسهام علمى وطبى وبحثى كبير على المستوى المحلى والدولى.

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شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة كلية الطب

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