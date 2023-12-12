الانتخابات الرئاسية 2024.. احتفالات بالخيل والأعلام فى محيط اللجان الانتخابية بالدقهلية

احتفل عدد من أهالي محافظة الدقهلية، في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية بالخيل والأعلام المصرية في محيط اللجان الانتخابية.

وشهد محيط المقار الانتخابية بمحافظة الدقهلية، أجزاء احتفالية من المواطنين على أنغام الأغاني الوطنية، كما قام عدد من الشباب بالرقص تعبيرًا عن فرحتهم بالعرس الانتخابي.

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الدقهلية، إقبالًا كثيفًا للمواطنين منذ فتح باب التصويت في الساعة التاسعة صباحًا، وسط تشديدات أمنية بمحيط المقار الانتخابية.

كما شهدت قرى ومدن محافظة الدقهلية، عدة مسيرات حاشدة للمواطنين حاملين الأعلام المصرية، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري.

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.