الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: مشروع تطوير مساكن الجلاء هدية رئاسية لأهالي المنصورة

جانب من تفقد محافظ
جانب من تفقد محافظ الدقهلية أعمال التشطيبات النهائية

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، أعمال التشطيبات النهائية بمشروع مساكن الجلاء بنطاق حي غرب المنصورة ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات تمهيدًا لافتتاح المشروع وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين.
 

جاء ذلك بحضور المهندسة نهاد البلتاجي مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، وقائد طاقم الإشراف علي مشروع تطوير عواصم المحافظات.
 

وأشار المحافظ، الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتطوير عواصم المحافظات من خلال تطوير المناطق الغير مخططه وإعادة بناء المساكن والعمائر القديمة لتوفير حياه كريمه للمواطنين بالتزامن مع تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالريف المصري.
 

مختار: مشروع تطوير مساكن الجلاء هدية رئاسية لأهالي المنصورة

وقال “مختار” إن مشروع تطوير مساكن الجلاء هو هدية الرئيس السيسي لأهلينا أبناء مدينة المنصورة لتوفير سكن كريم لهم، وحياة كريمة تليق بأبناء الدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

كما أشار المحافظ، الي أن ما تشهده المحافظه من مشروعات سكنيه حضارية ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات هو بحق إنجاز كبير للدوله المصريه لم يحدث من قبل.

ووجه بإنشاء ملاعب ومناطق ترفيهية داخل المشروع ومقاعد انتظار لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين المقيمين في هذه العمائر بعد تسليمها. 

وثمن المحافظ، دور صندوق التنمية الحضاريه علي تمويله المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات بالدقهلية منها مساكن الجلاء ومشروع ارض حي شرق وتطوير المناطق الغير مخططة في كل من المنصوره وبلقاس والسنبلاوين.

جانب من تفقد محافظ الدقهلية أعمال التشطيبات النهائية
جانب من تفقد محافظ الدقهلية أعمال التشطيبات النهائية
جانب من تفقد محافظ الدقهلية أعمال التشطيبات النهائية
جانب من تفقد محافظ الدقهلية أعمال التشطيبات النهائية
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية المنصورة مشروع مساكن الجلاء

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