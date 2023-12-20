الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد أبوبكر: شراكة الدولة للقطاع الخاص بـ7 فنادق مكسب لها وللمستثمر

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

علق الإعلامي خالد أبوبكر، على المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن إعلان الدولة عن أن القطاع الخاص اشترى حصة من الفنادق المملوكة لها فهذا مكسب لها وللمستثمر.

وقال، خلال حلقة برنامج "كل يوم"، والمذاع عبر فضائية on، إن الفاعل الرئيسي في هذه الصفقة هو هشام طلعت مصطفى والذي اتخذ قرارًا بضخ دولارات في السوق المصرية وسط الظروف الاقتصادية التي نعيشها.

شركة طلعت مصطفى مميزة ومكسب للدولة

وتابع، أن الدولة اقتطعت جزءًا من ملكيتها من الفنادق لصالح مجموعة طلعت مصطفى، والتي ستقوم بإدارتها وهي شركة مميزة ومكسب للدولة، مؤكدًا أن المؤتمر اليوم يوجه رسالة للعالم كله عن حجم الاستثمارات في مصر.

خالد أبو بكر القطاع الخاص الدولة الفنادق المملوكة للدولة للمستثمر مكسب رئيس الوزراء

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