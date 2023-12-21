إيهاب الملاح عن سلسلة "المجددون": أبحث عن نشأة الأفكار وتطورها.. وبدأت بـ الشيخ "حسن العطار"

تحدث الكاتب إيهاب الملاح، عن تفاصيل كتابة الجديد "المجددون.. الشيخ حسن العطار"، عن دار ريشة للنشر والتوزيع، والغلاف من تصميم عبد الرحمن ناصر محمد.

وكشف إيهاب الملاح لـ"الدستور"، أنه الكتاب الأول، في سلسلة كتب قادمة بعنوان "المجددون"، وهذه السلسة تتبع فكرة التجديد، بمعناها الثقافي والحضاري في فترة مبكرة من تاريخنا الحديث.

وقال الملاح، إن هذه الفترة بدأت في السنوات التي سبقت الحملة الفرنسية على مصر، أي منذ منتصف القرن الثامن عشر الميلادي، وصعودًا إلى بدايات القرن التاسع عشر، وصولا إلى النصف الثاني من القرن ذاته، ثم النصف الأول من القرن العشرين.

سلسلة كتب “المجددون”

وأضاف: "التجديد" هنا بمفهومه الثقافي والحضاري، بمعنى الأفكار التي أنتجها مثقفون مصريون، منهم علماء بالأزهر الشريف، مشيرًا إلى أنه بحث عن نشأة هذه الأفكار وتطورها وتفاعلها مع أفكار أخرى سواء في إطار البيئة المحلية المصرية في ذلك الوقت، أو تحت تأثير الاحكتاك بالآخر، الذي تمثل في الحملة الفرنسية، وما أعقب ذلك بما أطلق عليه "النهضة المصرية" في عصر محمد علي وتداعياتها بعد ذلك.

أما عن الشخصيات التي يسعى الكاتب إلى تناول سيرتهم المهمة في المرحلة الأولى، هم 6 شخصيات، فأكد الكاتب أن الشخصية الأولى هى الشيخ "حسن العطار"، الذي قال عنه "الملاح": هو الأستاذ الملهم لرفاعة الطهطاوي، الذي كان وراء الدفع به وترشيحه لمحمد علي ليكون إمامًا للبعثة المصرية، التي سافرت إلى فرنسا عام 1826، ويعود منها "رائدًا للفكر المصري الحديث"، مع تأسيس مدرسة الألسن ومع المطبعة والكتب والمؤلفات والترجمة، وهو الذي اطلق الصيحة الكبرى في أن تتغير أحوالنا وأن يتجدد في بلادنا من المعارف ما ليس فيها.

واختتم الملاح حديثه مع الدستور، أن الكتاب الثاني سيكون عن الشيخ "رفاعة الطهطاوي" ثم الشيخ محمد عياد الطنطاوي، ويليه الشيخ محمد عبده، ثم الإمام أمين الخولي، والشيخ عبد المتعال الصعيدي.

عن إيهاب الملاح

هو كاتب وناقد وصحفي مصري، وباحث متخصص في التراث والتاريخ الثقافي، ولد عام 1977، بمحافظة الجيزة، ودرس الأدب العربي واللغة العربية بجامعة القاهرة، وتخرج في كلية الآداب العام 2001، وعمل بالصحافة، بمجلة "أكتوبر" الأسبوعية، ونائبًا لرئيس التحرير، ومسؤولًا ومشرفًا على القسم الثقافي بها.

صدر له مجموعة أعمال أدبية، وهي "تاريخ دار المعارف ـ 125 عاما من الثقافة" (2016)، "مشاغبات مع الكتب" (2015)، "شغف القراءة" (2019)، "في محبة ألف ليلة وليلة"، "لماذا نقرأ لطائفة من المفكرين".

بالإضافة إلى "مشاغبات مع الكتب ـ جديدة ومزيدة" (2022)، "تناولات قصص الحيوان في التراث العربي ـ دراسة في نقد النقد" (2021)، "على أجنحة السرد بين القصة والرواية ـ مدخل نقدي" (2021)، "طه حسين ـ تجديد ذكرى عميد الأدب العربي" (2021)، "سيرة الضمير المصري ـ معالم في تاريخ الفكر المصري الحديث" (2020).