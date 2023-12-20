العلاج على نفقة الدولة 2023.. خطوات الاستعلام والتقديم
يبحث العديد من المرضى عن خطوات الاستعلام والتقديم في العلاج على نفقة الدولة 2023، وذلك بعد أن اتخذتها وزارة الصحة والإسكان من أهم القرارات التي خدمت المواطنين.
الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة 2023
ويمكن الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة 2023 من خلالالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان، وذلك باتباع الخطوات التالية:
1- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.
2- من ثم الدخول على قرارات العلاج على نفقة الدولة.
3- يسجل المريض البيانات الخاصة به من الرقم القومي.
4- اضغط على الاستعلام.
5- كتابة اسم المريض كاملًا.
ويمكن للمرضى الراغبين في العلاج على نفقة الدولة 2023، تقديم طلب العلاج من خلال إحضار كافة الأوراق المطلوبة، التي حددتها وزارة الصحة والسكان، وهي:
1- صورة من البطاقة الشخصية.
2- تقرير اللجنة الثلاثية.
3- التقريرالطبي والأبحاث الطبية التي قام بها المريض خلال الفترة الأخيرة.
وتتولى اللجنة الثلاثية إجراء كافة الفحوصات الطبية المطلوبة، لتشخيص حالة المريض، وتحديد مدى استحقاقه للعلاج على نفقة الدولة.
الفئات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة
حددت وزارة الصحة والسكان، الفئات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة، ومن بينهم التالي:
1- أن يكون المتقدم لتلقي علاج على نفقة الدولة 2023 مصري الجنسية.
2- أن يكون المواطن المتقدم لتلقي علاج على نفقة الدولة ليس له أي تأمينات صحية.
3- أن يكون المواطن المتقدم من المواطنين فئة محدودي الدخل.
4- المواطنون الذي يعانون من الأمراض النادرة.
5- مرضى الأمراض المزمنة مثل السرطان وغيرها.
كيفية الحصول على خدمة العلاج على نفقة الدولة
- التوجه إلي أقرب مستشفي تقديم خدمة علاج المواطنين علي نفقة الدولة بالمحافظة التابع لها.
- يتم توقيع الكشف الطبي علي المريض بواسطة أطباء المستشفي وتحرير تقرير لجنة ثلاثية وتقرير طبي للمريض.
- يتم ارسال أوراق المريض ( صورة بطاقة رقم قومي + تقرير لجنة ثلاثية + تقرير طبي + أبحاث حديثة) إلي قسم العلاج علي نفقة الدولة بالمستشفى.
- يقوم الموظف المختص بتسجيل البيانات المقدمة بالنموذج من خلال تطبيقات المشروع ويقوم بملء نموذج الكتروني عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة.
- يتم معالجة الطلب الكترونيًا بالمركز الرئيس بالمجالس الطبية بالقاهرة ويتم عرضه علي اللجان الطبية المتخصصة الكترونيا ويتم اتخاذ القرار وإصداره.
- يتم اخطار المواطن برسالة قصيرة علي الهاتف المحمول للمريض.
- يقوم المريض بالتوجه للمستشفي لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.