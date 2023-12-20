العلاج على نفقة الدولة 2023.. خطوات الاستعلام والتقديم

يبحث العديد من المرضى عن خطوات الاستعلام والتقديم في العلاج على نفقة الدولة 2023، وذلك بعد أن اتخذتها وزارة الصحة والإسكان من أهم القرارات التي خدمت المواطنين.

الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة 2023

ويمكن الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة 2023 من خلالالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

2- من ثم الدخول على قرارات العلاج على نفقة الدولة.

3- يسجل المريض البيانات الخاصة به من الرقم القومي.

4- اضغط على الاستعلام.

5- كتابة اسم المريض كاملًا.

ويمكن للمرضى الراغبين في العلاج على نفقة الدولة 2023، تقديم طلب العلاج من خلال إحضار كافة الأوراق المطلوبة، التي حددتها وزارة الصحة والسكان، وهي:

1- صورة من البطاقة الشخصية.

2- تقرير اللجنة الثلاثية.

3- التقريرالطبي والأبحاث الطبية التي قام بها المريض خلال الفترة الأخيرة.

وتتولى اللجنة الثلاثية إجراء كافة الفحوصات الطبية المطلوبة، لتشخيص حالة المريض، وتحديد مدى استحقاقه للعلاج على نفقة الدولة.

الفئات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة

حددت وزارة الصحة والسكان، الفئات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة، ومن بينهم التالي:

1- أن يكون المتقدم لتلقي علاج على نفقة الدولة 2023 مصري الجنسية.

2- أن يكون المواطن المتقدم لتلقي علاج على نفقة الدولة ليس له أي تأمينات صحية.

3- أن يكون المواطن المتقدم من المواطنين فئة محدودي الدخل.

4- المواطنون الذي يعانون من الأمراض النادرة.

5- مرضى الأمراض المزمنة مثل السرطان وغيرها.

كيفية الحصول على خدمة العلاج على نفقة الدولة