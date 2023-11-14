الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طرق الاستعلام عن قرار علاج على نفقة الدولة

المجالس الطبية
المجالس الطبية

يبحث المرضى الراغبين في العلاج على نفقة الدولة، عن الأوراق المطلوبة وألية استعلام عن قرار علاج على نفقة الدولة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان.

ولذلك أتاحت وزارة الصحة والسكان، الاستعلام عن قرار علاج على نفقة الدولة الإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني التالي.. هنا

خطوات الاستعلام عن قرار علاج على نفقة الدولة

1- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

2-  اختيار ايقونة قرارات العلاج على نفقة الدولة.

3- يقوم المريض بإدخال الرقم القومي.

4- اضغط على الاستعلام.

5- كتابة اسم المريض كاملًا.

6-  ثم يتم استعراض القرار.

الفئات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة
 

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة والتي تتمثل فى 
- أن يكون المتقدم لتلقي علاج على نفقة الدولة مصري الجنسية.

- أن يكون المواطن المتقدم لتلقي علاج على نفقة الدولة ليس له أي تغطية تأمينية.

- أن يكون المواطن المتقدم من المواطنين فئة محدودي الدخل.

- المواطنون الذي يعانون من الأمراض النادرة.

- مرضى الأمراض المزمنة مثل السرطان وغيرها.

الصحة توضح إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة بالمجان للمواطنين

 

كيفية إصدار قرار علاج على نفقة الدولة

التوجه إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، ثم تحرير تقرير اللجنة الثلاثية، حيث تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة.

الأوراق المطلوبة لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة

كشفت المجالس الطبية المتخصصة عن الأوراق المطلوبة لإصدار قرار علاج على نفقة الدولة، حيث يجب إحضار الأوراق التالية..

- صورة من البطاقة الشخصية.

- تقرير اللجنة الثلاثية.

- التقرير الطبي والأبحاث الطبية التي قام بها المريض خلال الفترة الأخيرة.

- يتم رفع كافة الأوراق وربطها مع موقع المجالس دون تحميل أي مبالغ مالية.

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مدة قرار العلاج على نفقة الدولة

مدة قرار العلاج على نفقة الدولة 180 يومًا أي 6 أشهر، للعلاج الداخلي أو العلاج الدوائي، وسنة بالنسبة لحالات الغسيل الكلوي، تبدأ من تاريخ صدور القرار، وتحدد المجالس الطبية المتخصصة قيمته لكل مريض وفقا للحالة المرضية له.

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