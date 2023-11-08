الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة: إصدار أكثر من 7 ملايين قرار علاج علي نفقة الدولة بتكلفة  32 مليارا و495 مليون جنيه خلال عامين

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 7 ملايين و113ألفا و362 قرار علاج علي نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية 32مليارا و495 مليونا و645ألفا، وذلك خلال الفترة من أول نوفمبر 2021 حتي نهاية شهر أكتوبر 2023. 

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتقديم خدمة صحية متكاملة علي نفقة الدولة للمواطنين، خاصة لغير القادرين. 

 

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج الصادرة بلغ 3 ملايين و193 ألفا و481 مواطن، مشيرا الى ان هناك توجيهات مستمرة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمات طبية على أعلى مستوى، موضحًا أن قرارات العلاج علي نفقة الدولة الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والباطنه، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلي الأمراض الجلدية والعصبية).

 

وأشار"عبد الغفار" إلى أن تنفيذ قرارات العلاج علي نفقة الدولة الصادرة كانت من خلال المستشفيات التابعة للوزارة علي مستوي محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية، ومن خلال التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، وكافة الجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلى، والتي تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

 

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد زيدان، مديرالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه في إطار التوسع في أماكن تقديم الخدمة، فقد تم التعاقد مع عدة جهات أهلية للعلاج علي نفقة الدولة من ضمنها، الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام بالفيوم، ومستشفى أورام فاقوس (الجمعية الطبية الخيرية بفاقوس) بالشرقية، ومؤسسة شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، جمعية رعاية مرضى الأورام بالغربية، ومؤسسة الجود (مستشفى الناس)، مستشفى سرطان الاطفال 57357، مستشفى الكبد المصرى بالدقهلية، مستشفى بهية لعلاج الاورام.

 

وأكد"زيدان" أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى ال48 ساعة في حالات الطوارئ، مشيرا إلى أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، لافتا إلى أن الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي (http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer

 

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