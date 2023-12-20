لا يفوتك هذا المساء| كواليس القبض على إمبراطورة كباريهات الهرم.. وتفاصيل JN.1 البديل الناشئ لـ"كوفيد 19"

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

رئيس الوزراء يشرح فوائد برنامج الطروحات وعوائده على الدولة والمواطن المصرى

عَقَبَّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أسئلة صحفية وجهت له في ختام فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عَقِبَ توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على ٧ فنادق تاريخية بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وشركة إيجوث، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة. لقراءة باقي التفاصيل اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4586254

مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار لزيادة المساعدات لغزة

أفادت القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل بأن مجلس الأمن الدولي أجّل التصويت على مشروع قرار لزيادرة المساعدات إلى قطاع غزة حتى غدٍ الخميس؛ وذلك نقلًا عن وكالة "رويترز". وقبل قليل، أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" بأن مجلس الأمن أرجأ مرة أخرى التصويت على قرار يدعو إلى وقف.. لقراءة باقي التفاصيل اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4586277

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

أسابيع من البحث والتّتبع من مباحث آداب الجيزة لإمبراطورة الدعارة وكباريهات شارع الهرم نهى الدكر الصادر لها قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة انتهت بإلقاء القبض عليها داخل فيلا بمتطقة هرم سيتي. نهى الدكر صاحبة ملهى ليلي شهير بمنطقة الهرم انتشر اسمها في الآونة الأخيرة بعد ورود معلومات لرجال الأمن.. لقراءة باقي التفاصيل اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4586288

أبوعبيدة: تم تدمير 41 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ3 أيام الماضية

قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام "أبوعبيدة"، اليوم الأربعاء، إن عناصر القسام تمكنوا خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 41 آلية عسكرية إسرائيلية كليًا أو جزئيًا. وأضاف أبوعبيدة في كلمة متلفزة: "وأكد مجاهدونا قتل 25 جنديًا وإصابة العشرات من الجنود الصهاينة بجروح متفاوتة.. لقراءة باقي التفاصيل اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4586256

على منصة التتويج.. الخطيب يداوى جراح الأهلى لخطف البرونزية

بدأ نادى الأهلى استعداداته الجادة لخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى بطولة كأس العالم للأندية السعودية ٢٠٢٣، أمام أوراوا ريد دياموندز اليابانى، بطل آسيا، الذى خسر مباراة نصف النهائى بثلاثية نظيفة أمام مانشستر سيتى الإنجليزى. وينطلق المران الختامى للفريق، مساء غد الخميس، بعد أن منح السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى، لاعبيه راحة من.. لقراءة باقي التفاصيل اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4586257

متحور كورونا الجديد.. تفاصيل JN.1 البديل الناشئ لـ"كوفيد 19"

مع استمرار شبح جائحة كوفيد-19، ظهر متحور كورونا الجديد وهي سلالة جديدة على الساحة العالمية - JN.1 - والتي من المتوقع أن تحتل مركز الصدارة في عام 2024، نظرًا لنموه السريع وإمكانية إضافته إلى عبء فيروسات الجهاز التنفسي في بلدان نصف الكرة الشمالي. ألقت منظمة الصحة العالمية الضوء مؤخرًا على هذا متحور كورونا الجديد، الذي ولد من Omicron BA.2.86 ومن المتوقع أن يتحور أكثر. لقراءة باقي التفاصيل اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4586215