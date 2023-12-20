مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار لزيادة المساعدات لغزة

أفادت القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل بأن مجلس الأمن الدولي أجّل التصويت على مشروع قرار لزيادرة المساعدات إلى قطاع غزة حتى غدٍ الخميس؛ وذلك نقلًا عن وكالة "رويترز".

وقبل قليل، أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" بأن مجلس الأمن أرجأ مرة أخرى التصويت على قرار يدعو إلى وقف القتال في غزة، بناءً على طلب الولايات المتحدة، للسماح بمزيد من الوقت للمفاوضات.

وأعلن دبلوماسيون في الأمم المتحدة، عن تأخر التصويت في مجلس الأمن الدولي على القرار الإنساني بشأن غزة لتجنب حق النقض الأمريكي (الفيتو).