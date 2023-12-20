للمرة الثانية.. مجلس الأمن يُرجئ التصويت على قرار وقف الحرب فى غزة

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل الآن، بأن مجلس الأمن الدولي يرجئ مرة أخرى التصويت على قرار يدعو إلى وقف القتال في غزة بناء على طلب الولايات المتحدة الأمريكية، للسماح بمزيد من الوقت للمفاوضات.

وقبل قليل، أعلن دبلوماسيون في الأمم المتحدة، عن تأخر التصويت في مجلس الأمن الدولي على القرار الإنساني بشأن غزة لتجنب حق النقض الأمريكي (الفيتو)



وأكد البيت الأبيض أن المناقشات بشأن هدنة إنسانية في قطاع غزة، والإفراج عن محتجزين جادة للغاية.

