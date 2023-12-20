الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

للمرة الثانية.. مجلس الأمن يُرجئ التصويت على قرار وقف الحرب فى غزة

مجلس الأمن
مجلس الأمن

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل الآن، بأن مجلس الأمن الدولي يرجئ مرة أخرى التصويت على قرار يدعو إلى وقف القتال في غزة بناء على طلب الولايات المتحدة الأمريكية، للسماح بمزيد من الوقت للمفاوضات.

وقبل قليل، أعلن دبلوماسيون في الأمم المتحدة، عن تأخر التصويت في مجلس الأمن الدولي على القرار الإنساني بشأن غزة لتجنب حق النقض الأمريكي (الفيتو)
 

وأكد البيت الأبيض أن المناقشات بشأن هدنة إنسانية في قطاع غزة، والإفراج عن محتجزين جادة للغاية.
 

مجلس الأمن التصويت وقف القتال في غزة الولايات المتحدة القاهرة الإخبارية

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