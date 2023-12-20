الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب: 700 مليار جنيه تكلفة مشروعات التنمية فى سيناء منذ 2014

التنمية في سيناء
التنمية في سيناء

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن سيناء شهدت العديد من الإنجازات والاستثمارات منذ عام 2014، لأنها تمثل العمق الاستراتيجي لمصر وبوابتها الشرقية.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن سيناء يوجد بها 650 كيلو شواطئ على خليج العقبة والسويس و200 كيلو شوطئ أخرى، مؤكدًا أنه تم صرف 700 مليار جنيه لملف تنمية سيناء، والاستثمار يراعي خصوصية المناطق الجغرافية ويعد من عوامل الجذب بشكل كبير.

وتابع أنه تم تنفيذ طرق جديدة لأول مرة والموازنة العامة للدولة العام المالي الماضي كلفت الدولة 73 مليار جنيه من الاستثمار في التعليم والصحة، وهذا يؤكد على خصوصية سيناء وهي مساحة كبيرة جدًا ومكلفة. 

اهتمام خاص بالتنمية السياحية

وأشار إلى أنه يوجد اهتمام خاص بالتنمية السياحية ومراعاة للبعد الأمني المصري والتنمية بعد مرحلة القضاء على الإرهاب، ويتم تزويد الكثافة السكانية والمشروعات الزراعية والسكانية. 

الكاتب الصحفى سيناء الاستثمارات صرف 700 مليار جنيه تنمية سيناء الموازنة العامة للدولة

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