الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

محافظ جنوب سيناء يبحث وفد نقابة الزراعيين التنمية الزراعية على أرض الفيروز

خالد فودة
خالد فودة

استقبل اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء الدكتور خليفة النقيب العام للزراعيين، رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين العرب والأفارقة رئيس اتحاد الاكساد، والوفد المرافق له من أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية.

وذلك علي هامش زيارتهم للمحافظة حيث حرص الوفد على عقد لقاء مع محافظ جنوب سيناء لتقديم الشكر له لدعمه الدائم للقطاع الزراعى، وتم خلال اللقاء تبادل النقاش حول سبل التطوير فى القطاع الزراعى بالمحافظة وخاصة بمدينة طور سيناء ومدينة نويبع.

 

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كما قدم الوفد الشكر لمحافظ جنوب سيناء على المشروعات الزراعية التنموية العديدة التي تم إنشاؤها بالمحافظة، وبحث سبل التعاون من أجل المزيد من التنمية الزراعية على أرض الفيروز.
وقد أشار خليفة إلى أنه تم توفير مبيدات ومخصبات بالمجان لتوزيعها على الأهالي من المزارعين بالمجان والذى يأتى فى إطار حرص النقابة العامة على المشاركة المجتمعية، مؤكدا الدور الذي تقوم به مديرية الزراعة على أرض سيناء، مشيرا فى حديثه إلى حجم التطوير والانجاز الملحوظ.

كما تناول اللقاء مناقشة إنشاء مركز تدريب إقليمي لغابات المانجروف لما لها من اهمية فى حماية البيئة ولتواجدها بمحمية رأس محمد ونبق.

من جانبه كما أعرب الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة عن خالص الشكر لاهتمام اللواء الدكتور خالد فوده بالتنمية الزراعية بسيناء، كما أكد الدور الكبير الذي تسهم به النقابة العامة لدعم المزارعين وما تسهم به الدولة وكياناتها المختلفة فى عملية التنمية عبر الجمهورية الجديدة، وفى ظل قيادة حكيمة من قائد التنمية والنهضة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وقال إن جميع العاملين بقطاع الزراعة والمواطنين سواعد لبناء الوطن يقفون دائما خلف قائدهم فى سبيل المزيد من البناء والتعمير.

وفي ختام اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية.

يشار إلى أنه قد تم عقد اجتماع مجلس النقابة العامة بديوان عام مديرية الزراعة، ثم تم التوجه لمزارع الوادى بطور سيناء لتفقد بعض الزراعات الموجودة بها وتنفيذ قافلة زراعية، وتوفير المبيدات والمخصبات المجانية للمزارعين.

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