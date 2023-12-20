الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز

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"الشخص الحساس يظلم نفسه".. استشارى نفسى يوضح الأسباب

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني

أوضح الدكتور محمد هاني، استشاري الطب النفسي، مدى المعاناة التي يعيش فيها الشخص الحساس، قائلًا: "الشخص الحساس يعاني من عدم الثقة في النفس، فعندما يكون الشخص حساسًا زيادة عن اللازم، فإنه يخشى أن يُحدّث أحدًا، ويخشى ردة فعل الآخرين، وكذلك يخاف طلب المعونة" . 

وأضاف استشاري الطب النفسي، خلال لقائه ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة cbc، "أن الشخص الحساس يخاف أن يجلس وسط مجموعة من الناس ويجري حوارًا، كما أنه يعطل نفسه عن ممارسة حياته، وبالتالي فهو يعاني من الانطوائية وعدم الثقة في النفس". 

وأوضح الدكتور محمد هاني،  أن الشخص الحساس هو شخص مرهف، يمتلك جهازًا عصبيًا حساسًا يلتقط التفاصيل الصغيرة، وبالتالي فإن الشخص الحساس دائمًا ما يظلم نفسه.

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