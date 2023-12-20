الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حول منزله لترسانة أسلحة.. النيابة العامة تحيل عاطلًا للمحاكمة الجنائية

اسلحة نارية
اسلحة نارية

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة إحالة عاطل متهم بتحويل منزله لترسانة أسلحة إلى المحاكمة الجنائية.

ووردت معلومات لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" بتحويل مسكنه الكائن بدائرة المركز ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد فايز والنقيب إبراهيم فاروق، معاوني مباحث المركز، من استهداف مسكن المتهم وضبطه وبتفتيش المسكن عثر بداخله على بندقية آلية، طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 4 خزائن متنوعة، مجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع، كمية من مسحوق الآيس المخدر وزنت كيلوجرامًا، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلوجرامات، مبلغ مالى، ميزان حساس.

وبمواجهته اعترف بإدارته ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه غير المشروع وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ350 ألف جنيه تقريبًا.

النيابة العامة بشمال الجيزة إحالة عاطل ترسانة أسلحة المحاكمة الجنائية كرداسة

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