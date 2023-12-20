إحالة عاملين للجنح لاتهامهما بسرقة مداخل العقارات بالنزهة

قررت نيابة النزهة، الأربعاء، إحالة عاملين لجمع القمامة لمحكمة الجنح لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الأغراض من مداخل العقارات بمنطقة النزهة.

كشفت التحقيقات الأولية بأن تم ضبط عاملان جمع قمامة بمنطقة النزهة وبحوزتهما (غطاء بالوعة صرف صحى – باب حديدى لأحد العقارات).

واعترفا أمام جهات التحقيق المختصة بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى السرقة من مدخل العقارات بأسلوب "الخلع"، وارتكابهما واقعتين سرقة بذات الأسلوب وبيعها لعملائهما " مالك مخزن وتاجر خردة "سيئي النية"" تم ضبطهما وبحوزتهما "ميزان - باب حديد"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.