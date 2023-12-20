الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فصائل فلسطينية: استهدفنا دبابة ميركافا بقذيفة الياسين فى تل الزعتر شمال القطاع

الجيش الإسرائيلى
الجيش الإسرائيلى

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن استهدافها دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105، في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة؛ حسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكدت الفصائل الفلسطينية، مقتل 4 جنود وإصابة آخرين في اشتباكات مع قوة إسرائيلية في منطقة السرايا بمدينة غزة.

وأكد البيت الأبيض في بيان له منذ قليل، أن المناقشات بشأن هدنة إنسانية في قطاع غزة، والإفراج عن محتجزين جادة للغاية.

كما أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لا وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، قبل القضاء على حركة "حماس".

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أعلن استعداده لهدنة إنسانية أخرى في قطاع غزة للسماح بإطلاق سراح المحتجزين.

القاهرة الإخبارية فصائل المقاومة الفلسطينية دبابة ميركافا قذيفة الياسين 105 قطاع غزة

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