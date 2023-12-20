"التلغراف": شن هجمات أمريكية ضد الحوثى قد يشعل حربًا شاملة فى الشرق الأوسط

كشف مسئول أمريكي بارز، عن دراسة الرئيس الأمريكي جو بايدن، شن ضربات عسكرية على مواقع الحوثيين في اليمن، ردًا على استهداف الأخيرة للسفن التي تمر في أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم، وفق ما ذكرته صحيفة "التلغراف" البريطانية.

الصحيفة البريطانية، قالت إن المسئولين الأمريكيين يعكفون على رسم خطط لشن هجمات مباشرة على الحوثيين في اليمن الذين هاجموا عددًا من سفن الشحن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أدى إلى تعطيل الطريق الذي تمر به عُشر التجارة العالمية.

وكان واصل الحوثيون تهديداتهم، أمس الثلاثاء، بشن هجمات بالصواريخ والمسيرات دعمًا للشعب الفلسطيني، رغم الإعلان عن أن تحالفًا تقوده الولايات المتحدة ويضم 10 دول سيرسل عدة سفن حربية إلى المنطقة، بحسب التقرير المذكور.

فيما نقل بايدن حاملة الطائرات دوايت دي أيزنهاور إلى خليج عدن، قبالة سواحل اليمن وعلى مقربة من مضيق باب المندب الذي يشهد هذه الهجمات. وصرح مسئول بارز من الحوثيين للتليفزيون الإيراني بأن الحوثيين في اليمن سيردون على أي دولة تضرب اليمن بشكل مباشر.

تحذيرات بشأن ضرب الحوثيين

قال مسئول عسكري أمريكي لصحيفة The Telegraph: "تهديد الحوثيين نأخذه على محمل الجد، لكننا لن نفصح عن أي تحركات مقدمًا. وللقوات الأمريكية الحق الأصيل في الدفاع عن النفس، وإذا قررنا اتخاذ أي إجراء ضد الحوثيين فسنفعل ذلك في الوقت والمكان الذي نختاره".

رغم اعتقاد بعض المسئولين العسكريين الأمريكيين أن توجيه ضربة مباشرة لجماعة الحوثيين في اليمن هو السبيل الوحيد لمنع إغلاق ممر الشحن، حذر مستشارون آخرون في البنتاجون من أن ذلك سيؤدي إلى تأجيج التوترات مع إيران، التي تدعم الحوثيين.

يضم تحالف البحر الأحمر، الذي تقوده الولايات المتحدة، بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، وسيجمع ست سفن حربية من تلك الدول العاملة بالفعل في المنطقة تحت مظلة واحدة.

استهداف مواقف داخل اليمن

تقول الصحيفة البريطانية، إنه إذا اختارت الولايات المتحدة شن هجوم عسكري على الحوثيين في اليمن، فمن المفترض أنها ستستهدف مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات في الأراضي التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

وقال جوليان بارنز ديسي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "الحوثيون متمرسون في المعارك، حيث يخوضون حربًا أهلية وإقليمية منذ أكثر من عقد من الزمن"، بحسب التلغراف.

وتقول التلغراف: "تسود مخاوف أيضًا من أن تفاقم مهاجمة الحوثيين في اليمن التوترات مع إيران، وتؤدي إلى تطور الصراع في غزة إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط".