الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هالة السعيد: برنامج الطروحات غير مرتبط بالأزمات وأصبح سياسة دولة

هالة السعيد
هالة السعيد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الدولة المصرية حريصة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرة إلى أن برنامج الطروحات جزء أصيل من المبادئ الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة وليس مرتبطًا بأزمة أو ظرف معين.

وأضافت وزيرة التخطيط خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن الشراكة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق "إيجوس" وصندوق مصر السيادي مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة في مصر، والذي نقلته قناة “إكسترا نيوز” أن برنامج الطروحات أصبح منهجًا تتبعه الدولة المصرية في تنفيذ خطتها ورؤيتها الاقتصادية.

وأكد أن الدولة تزود مشاركة القطاع الخاص وتشجع الاستثمار المؤسسي، كما تعمل على تحسين بيئة التداول وإعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة.

وزيرة التخطيط برنامج الطروحات وثيقة ملكية الدولة اكسترا نيوز

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