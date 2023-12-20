الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن: الاعتداءات على المصالح الأمريكية فى العراق "غير مقبولة"

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، على التزامها بأمن وسيادة العراق، معتبرة الهجمات التي تنفذ ضد مصالح أمريكية في العراق، تهدد أمن بغداد قبل واشنطن.

وقالت الخارجية الأمريكية، في تصريحات صحفية على لسان أحد مسئوليها: "الاعتداءات تطال سيادة العراق قبل مصالح واشنطن"، مؤكدة أن الاعتداءات على المصالح الأمريكية في العراق غير مقبولة.

كما جددت الخارجية الأمريكية تأكيدها على ضرورة منع امتداد الحرب في غزة إلى دول أخرى.

وتجدد الولايات المتحدة، على مدار الشهر الماضي، دعوتها قوات الأمن العراقية إلى التحقيق الفوري واعتقال مرتكبي الهجمات على المصالح الأمريكية في بغداد والمنشآت التي تستضيف موظفين أمريكيين.

والأسبوع الماضي، أعلن مسئول فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن أن عدة صواريخ استهدفت السفارة الأمريكية، وقاعدة مجاورة لها فى العراق دون وقوع أضرار مادية أو بشرية.

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