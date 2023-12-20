الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

4 دوائر كهربائية جديدة تدخل الامتداد العمرانى فى رأس البر

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

أعلنت د.منال عوض، محافظ دمياط، موافقة مجلس الوزراء على تعاقد المحافظة مع قطاع الكهرباء لتنفيذ عملية توصيل التيار الكهربائي لعدد 4 دوائر دخول جديدة بإحدى اللوحات بالامتداد العمرانى برأس البر.

أشارت محافظ دمياط إلى موافقة مجلس الوزراء فى جلسته رقم 269 المُنعقدة اليوم برئاسة مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على قيام محافظة دمياط بالتعاقد مع قطاع كهرباء دمياط التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لتنفيذ عملية توصيل التيار الكهربائي لعدد 4 دوائر دخول جديدة إلى إحدى اللوحات بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر.

وأكدت محافظ دمياط أن تلك الموافقة تأتى فى إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة الخدمات بالمنطقة والمساهمة فى سرعة إدخال مرفق الكهرباء لهذه المنطقة.

وتابعت عوض مستجدات الموقف التنفيذى بمشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر، وذلك فى ختام الجولة الميدانية التى أجرتها صباح اليوم.

استهلت المحافظ زيارتها لموقع المشروع بمتابعة الأعمال الجارية لإنشاء حاجز غاطس للأمواج بطول ٤٠٠ متر، وذلك لتنفيذ الحماية للشاطئ، واطلعت المحافظ، على الجدول الزمنى لتنفيذ مراحل العمل بجميع أجزاء المشروع الذى يتضمن انشاء ساحات للمطاعم وانتظار السيارات وللأنشطة المختلفة وأيضًا مسار الدراجات ومسرح، علاوة على إنشاء ممشى وفقًا لعدد من المواصفات المتعلقة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموقع باطلالته المباشرة على البحر، وأيضًا تشجير المنطقة وإنشاء شبكة للرى بها تتوافق مع الأنظمة الحديثة.

أكدت د.منال عوض ضرورة الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل المشروع، والمواصفات الفنية بما يتوافق مع طبيعة الموقع ورؤية المشروع؛ لرفع كفاءة المنطقة والارتقاء بالشكل الحضارى لها، والتى تُعد من أهم المناطق الحيوية بهذه المدينة السياحية.

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