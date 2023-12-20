الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يترأس لجنة اختيار المرشحين لإدارات الأمن الجامعي والدراسات العليا وكلية التربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ترأس الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أعمال اللجنة الدائمة للوظائف القيادية والإدارة الإشرافية  بالجامعة، وذلك لاختيار مدير عام إدارات الأمن الجامعي والدراسات العليا وأمين كلية التربية.

جرت الأعمال بحضور أعضاء اللجنة المكونة من الدكتور حسان النعماني رئيسًا للجنة، وبعضوية كلًا من الدكتور عبد الناصر يس، ‏نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب، ‏والدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور نبيل نور الدين، رئيس الجامعة الأسبق، أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، والمستشار محمد ضياء الدين، المستشار القانوني للجامعة، وعصام الحناوي، مدير مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه يتم تقييم المتقدمين بناءً على عدة معايير هي: التاريخ الوظيفي، والقدرات العلمية المناسبة للمنصب، وجودة مقترح التطوير وتوافر السمات الشخصية في المرشح كالقيادة، والحزم، والقدرة على إدارة الأزمات، لافتًا إلى أن المرشحين قدموا عروضًا عن سيرتهم الذاتية ومؤهلاتهم العلمية والتدرج الوظيفي، كما قامت اللجنة بالإستماع إلى الأهداف والخطوات الفعلية التي ينبغي تحقيقها لتطوير الأداء وتحسين جودة العمل بالجامعة.

وضمت قائمة المرشحين لمنصب مدير عام إدارة الأمن الجامعي اللواء طارق حافظ، وبالنسبة للمتقدم لوظيفة مدير عام إدارة الدراسات العليا وهو الدكتور ياسر رفعت عبد الرحمن، وبالنسبة للمتقدمين لمنصب امين كلية التربية ضم ١٢ متقدمًا من كليات الجامعة المختلفة.

حسان النعماني سوهاج الدراسات العليا محمد ضياء الدين التنظيم والإدارة مديرية رئيس الجامعة السمات الشخصية

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