جامعة سوهاج تعقد اجتماعًا موسعًا استعدادًا لتجديد الأيزو للعام الثاني

عقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اجتماعًا موسعًا، استعدادًا لتجديد المنح للأيزو

21001:2018/9001:2015 للعام الثاني على التوالي، بحضور كل من الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأشرف القاضي، أمين عام الجامعة، وعمداء كليات الطب البشري والعلوم والتجارة والآداب والزراعة والتمريض والصيدلة، الدكتور جمال سرور، مدير إدارة التطوير وتقييم الأداء، ومديري وحدات ضمان الجودة بهذه الكليات.

وقال النعماني، إن إدارة الجامعة تسعى لحصول جميع كلياتها على شهادة الأيزو، من أجل المحافظة على مركزها ومكانتها في سباق الجودة والاعتماد الأكاديمي، مضيفًا أن الجامعة تسير وفقًا لخطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الدولة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية والوصول لمعايير الجودة، هذا بالإضافة إلى توفير بيئة عمل مناسبة لمنسوبي الجامعة ومتلقى الخدمة، مؤكدًا أن العنصر البشري هو أساس نجاح أي منظومة إدارية.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة هي الأولى على مستوى الجامعات المصرية التي تطبق الأيزو 21001 لإدارة المؤسسات التعليمية على الهيكل الإداري وعدد7 كليات، مؤكدًا أن هذا الانجاز يأتي نتيجة حرص الجامعة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية.

تحول رقمي كبير

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس، أن الجامعة استطاعت أن تحقق تحولًا رقميًا كبيرًا والقضاء على الأرشفة التقليدية والنظام الورقي، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة على استعداد لبذل أقصى جهد لتحقيق الجودة الإدارية، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي، حيث يأتي هذا الاهتمام من منطلق تحقيق الوصول لطرق واضحة للتقييم.

وأكد أشرف القاضي، حرص الجامعة على تطوير منظومة الموارد البشرية، حيث يتم تطوير الأداء المؤسسي ونظام الحوكمة بالجامعة، وتنمية مهارات أعضاء الجهاز الإداري من خلال برامج تدريبية متخصصة.

وذكر الدكتور جمال سرور، أن الجامعة تمتلك كوادر إدارية متميزة من المراجعين الداخلين، والذين يقومون بمهام المراجعة الداخلية الخاصة بتطوير الأداء الإداري ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بهذه المواصفة بكل إدارات الجامعة، لافتًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتدريب المستمر لهم على مدار العام من خلال الخبراء والمتخصصين في مجال الجودة.

جدير بالذكر أنه خلال الاجتماع، قدَّم الدكتور جمال سرور، عرضًا تفصيليًا عن موقف تلك الكليات والإدارة المركزية، موضحًا أن الكليات تقدم مجهودًا كبيرًا استعدادًا للمنح هذا العام، مضيفًا أن رئيس الجامعة، وجَّه عمداء الكليات بتوجيه فريق إدارة الأيزو داخل كل كلية بسرعة الانتهاء من إعداد الملفات وإعداد كل متطلبات المواصفة.