موعد إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024 ورابط الاستعلام بالرقم القومي

تتزايد معدلات البحث مؤخرًا من قبل المواطنين وخاصة طلاب كلية الشرطة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية لعام 2024؛ لمعرفة موعد نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024، عقب أداء الاختبارات كافة.

موعد نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024

وسبق أن أجرى جميع المتقدمين اختبارات الالتحاق بالكلية سواء البدنية أو الطبية واللياقة وغيرها حتى يتم تأهليهم للدخول في صرح وزارة الداخلية.

وكانت المصادر الأمنية صرحت بأن نتيجة كلية الشرطة 2024 من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة في النصف الأول من شهر يناير، وعلى الرغم من ذلك يتزايد بحث الأهالي والطلاب يوميًا عن موعد نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024.

موقع نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024

ونجد أن الآلاف من الطلاب تقدموا للالتحاق بكلية الشرطة ويتسابقون حاليًا في البحث على محرك البحث العالمي جوجل للحصول على النتيجة أو التعرف على موعد ظهورها، من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على بوابة الحكومة الإلكترونية عبر اتباع الخطوات التالية:-

- الدخول على موقع وزارة الداخلية المصرية من هنا.

- تسجيل الدخول

-الدخول على تبويب خدمات أكاديمية الشرطة.

-إدخال الرقم القومي الخاص بك.

-اختر زر استعلام.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة

وسبق أن، أعلنت وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة للالتحاق للدراسة بكلية الشرطة 2024 وهي من خلال عدة شروط هي: حمل المتقدم الجنسية المصرية، وأن يكون حسن السير والسلوك للمتقدم، وألا يكون المتقدم قد صدر بحقه أي حكم جنائي.

والسجل القضائي للمتقدم خالي، وألا يوجد عقوبة مقيدة للحريات بالنسبة للمتقدم، وأن يكون المتقدم لائق بدنيًا.

وألا يقل طول المتقدم عن 170 سم، واجتياز كافة اختبارات اللياقة البدنية، وأن يجتاز المتقدم الكشف الطبي، مع التعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة.