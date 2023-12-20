النجم العالمي تيريس جيبسون يزور الأهرامات: "يمكنك سماع الألهة تغني"

شارك الفنان محمد كريم، جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام” مقطع فيديو جديد يكشف فيه عن زيارة الممثل الأمريكي تيريس جيبسون للأهرامات وأبو الهول وذلك بعد وصوله لمصر.

وعلق تيريس جيبسون على زيارته للأهرامات: "يمكنك سماع الألهة تغني، سأريكم كبر هذه الأهرامات، أنظروا إلى هولاء الأشخاص، وطولهم"، معربا عن اندهاشه لدخول الأهرامات ومشاهدة الآثار المصرية.

https://www.instagram.com/mk_mohamedkarim/?utm_source=ig_embed&ig_rid=156e8928-d33a-4310-b7b8-aab05852b32f

وكان النجم العالمى تيريس جيبسون، نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، يكشف فيه عن أمنيته بعد وصوله مصر لزيارة المعالم السياحية بصحبة الفنان محمد كريم.

وقال تيريس جيبسون: “لقد هبطت حالًا في مصر وأصبح الحلم حقيقة بالنسبة ليّ، أن أكون هنا، وسيشرفني أن ألتقي برئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهنئك شخصيًا على إعادة انتخابك، أنا موجود في المدينة لفترة قصيرة جدًا، وسيكون من دواعي سروري أن ألتقي بك شخصيًا”.

كما نشر الفنان محمد كريم مقطع فيديو وعدد من الصور لحظة استقباله للنجم العالمى تيريس جيبسون الذى يقوم بزيارة مصر.

تيريس جيبسون

تيريس جيبسون هو من مواليد 30 ديسمبر 1978 ولد في كاليفورنيا، الولايات المتحدة، هو ممثل أمريكي بدأ مسيرته الفنية عام 1994 وهو أيضا منتج أفلام.