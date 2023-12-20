صرف إعانة مالية لمساعدة إحدى السيدات وعلاج لابنتها المريضة ببنى سويف

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف صرف إعانة مالية لإحدى السيدات لديها ابنة مريضة تحتاج للعلاج والتي كان قد كلف المحافظ وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام، بدراسة حالتها لاتخاذ ما يلزم لمساعدتها في تجاوز مشكلتها المادية وتوفير العلاج لابنتها المريضة بتليف في الكبد.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده المحافظ لبحث مشاكل ومطالب المواطنين، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها، في أسرع وقت ممكن وفي إطار القانون والمتاح من إمكانات، وذلك في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية.

واستمع المحافظ لشكوى المواطنة، والتي تمر بظروف أسرية واجتماعية خاصة بعد انفصالها وتتقاضى معاشى تأميني عن والدها غير كاف خاصة وأنها تقيم في شقة الإيجار، فضلًا عن مرض ابنتها بتليف في الكبد ولا تقدرعلى استكمال العلاج بسبب ظروفها المادية الصعبة.

ووجه المحافظ مسؤولي وحدة حقوق الإنسان بإدارة خدمة المواطنين بالتنسيق مع الصحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالة، وعلاجها على نفقة الدولة، مع متابعة حالة الأسرة للاطمئنان على الحالة الصحية للمريضة.

وفي سياق آخر، تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريرًا من مديرية التربية والتعليم، بشأن نتائج وجهود المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بالمدارس والاطمئنان على انتظام الدراسة واستعدادات عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب داخل المدارس في مختلف مراحل التعليم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من التقرير، الذي أعده محمد عبد التواب وكيل الوزارة، الإشارة إلى جولته المفاجئة التي أجراها " اليوم"زار خلالها عددًا من المدارس بقرية الحمام أقصى غروب مركز ناصر، والتي شملت مدارس (الحمام الثانوية، الحمام الابتدائية، الحمام الإعدادية)، وتفقد خلالها حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة ومحاورة الطلاب حول العملية التعليمية والانصباط في الحضور ومدى الاستفادة من الأنشطة التربوية داخل المدارس.