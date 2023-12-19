الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف في قرية قمن العروس ببني سويف

الازالات
الازالات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجهود المبذولة والأنشطة الميدانية والأعمال المنفذة التي تقوم بها الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المختلفة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتكليفاته بأهمية التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجات القرى والمدن، وتكثيف الحملات الرقابية والخدمية، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، والإشراف على المبادرات الرئاسية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة المجالات الحياتية.

جهود الوحدة المحلية بمركز الواسطى 

وفي هذا السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة حمادة راضي جهودها في التصدي لمحاولات البناء على الأرض الزراعية في المهد بقرى المركز، وتم إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف في قرية قمن العروس، كما تمت متابعة أعمال رعاية وري الأشجار وتنظيف للتربة وإزالة الحشائش ضمن مبادرة اتحضر للأخضر.

بالإضافة إلى أعمال رفع المخلفات وجمع القمامة المنزلية وتمهيد الطرق الترابية، ومتابعة أعمال صيانة بيارات تخفيض منسوب المياه الجوفية وإصلاح أعطال شبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة الإنارة بمداخل وشوارع القرى التابعة وفق خطة عمل تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 تنفيذ مبادرات تخفيض الأسعار وتوزيع السلع الغذائية بمركز سمسطا

وفي مركز سمسطا قامت الوحدة المحلية تحت إشراف نشأت معبد رئيس المدينة بالتنسيق مع الجهات الرقابية من التموين وحماية المستهلم للإشراف على تنفيذ مبادرات تخفيض الأسعار وتوزيع السلع الغذائية الأساسية في المحال التجارية المشاركين بالمبادرة وأيضًا منافذ البيع المتنقلة لتوزيع السلع الأساسية لرفع العبء عن كاهل المواطنين، فيما تم متابعة أعمال لجنة شئون القرى الفرعية بالوحدة المحلية، والتي قامت بمتابعة انتظام سير العمل وتقديم الخدمات بعدد من المصالح الحكومية بدائرة الوحدة المحلية لقرية دشطوط.

وم المرور على الوحدة المحلية للقرية، ووحدة التضامن الاجتماعي والطب البيطري والتموين، والجمعية الزراعية بذات القرية، والوحدة الصحية، فضلًا عن الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف، للتأكد من الانضباط الإداري، والاطمئنان لحالة النظافة ورفع الإشغالات ورخص المحلات والإعلانات، وذلك تحت إشراف الأستاذ شوقي هاشم نائب رئيس المركز.

وفي استجابة فورية لشكوى أهالي قرية سمسطا الجديدة من وجود تسريب مياه في الطريق الرئيسي للقرية تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للكشف عن سبب التسريب  وبالكشف تبين وجود سدد في الخط الرئيسي وتم إزالة أسباب الشكوى.

بني سويف محافظ بني سويف التعديات الإزالات سمسطا

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