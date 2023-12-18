رئيس جامعة بني سويف يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء فى جميع المجالات والتي بدأها خلال الفترة الرئاسية الأولى.

وأعرب رئيس الجامعة، بالإنابة عن نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والأمن الإداري، والطلاب عن خالص تهنئتهم القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتجديد ثقة شعب مصر لفخامتكم، لدعم مسيرة عملكم وإنجازاتكم وإخلاصكم في سبيل إعلاء مكانة مصر بين دول العالم، وأن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ولاية ثالثة يمثل أقوى دليل أن الشعب المصري يريد استكمال مسيرة التنمية والنجاح فى كافة القطاعات والإنجازات الكبيرة واعادة وضع مصر على خريطة السياسة والقوى العالمية بكل قوة، منذ توليه حكم البلاد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.