الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غياب بيدري وتواجد ليفاندوفسكي ضمن قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة ألميريا في الليجا

برشلونة
برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة ألميريا في بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره ألميريا على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ألميريا في الدوري الإسباني، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة ألميريا في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة ألميريا في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إينياكي بينيا - أندير أسترالاجا - دييجو كوشين.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - أندريس كريستنسن - جول كوندي - باو كوبارسي - هيكتور فورت.

خط وسط الملعب: أوريول روميو - سيرجي روبيرتو - إلكاي جوندوجان - مارك كاسادو - فيرمين لوبيز - أوناي هيرنانديز - باو بريم.

في خط الهجوم: فيران توريس – رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - مارك جيويو.

 

غيابات برشلونة أمام ألميريا في الدوري الإسباني

ويفتقد تشافي في مباراة اليوم أمام ألميريا، لخدمات لاعبه بيدري، وذلك بعدما تعرّض لانتكاسة جديدة، ستبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهر. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وكان بيدري قد عاد للمشاركة مع البارسا بعد غياب طويل؛ بسبب الإصابة، لكنه تعرض لإصابة جديدة قبل مواجهة ألميريا.

 

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ترتيب برشلونة وألميريا في الدوري الإسباني

ويتواجد فرق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف فقط، حيث لم يحقق البلوجرانا سوى انتصارين فقط في آخر خمس مباريات في الدوري الإسباني.

بينما يتواجد فريق ألميريا في المركز العشرين والأخير برصيد 5 نقاط، جمعهم من 5 تعادلات، ولم يحقق أي انتصار حتى الآن منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024.

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